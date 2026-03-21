A- A+

Gastronomia Confira um roteiro para aproveitar o fim de semana de boa mesa no Rio de Janeiro Viajantes que planejam uma visita à cidade carioca encontram uma programação gastrô infinita. Veja algumas

Desde que a colombiana Shakira foi confirmada no projeto “Todo Mundo no Rio”, marcado para o dia 2 de maio, o interesse por um fim de semana carioca cresceu além do habitual.

Logo após o anúncio, no mês passado, o Booking.com registrou aumento de 106% na busca por hospedagens. Companhias aéreas também apontaram alta expressiva na procura por voos para o período.

Parte desse movimento pode ser explicada pelo entusiasmo dos fãs. Mas, para além do evento, o Rio de Janeiro segue como destino completo: combina praia, música e, claro, boa gastronomia.

Nimbus

Para quem tem poucos dias na cidade, praticidade e leveza fazem diferença. Esses atributos definem o Nimbus, restaurante de menu degustação descomplicado, mas consistente.

James McLennan e Ruth de Assis comandam o Nimbus (Foto: Thomas Rangel/Divulgação)

O projeto é comandado pelo chef inglês James McLennan e pela brasileira Ruth de Assis, em uma casa charmosa de apenas 30 lugares, em Botafogo, que funciona mediante reserva.



O cardápio é renovado a cada três meses. Mas destaco aqui um prato da temporada anterior que dá a ideia do estilo elegante e da precisão técnica, que são atemporais no Nimbus.

Um pescado escaldado servido com mexilhões e tomates infusionados com preparo fermentado, foi apenas uma das oito etapas do percurso.

Atualmente, há produções como o peixe curado com harissa verde, ajo blanco crocante e tomates. Para acompanhar, vale a carta de drinques ou o serviço harmonizado com vinhos (R$1.020). Endereço: rua Dezenove de Fevereiro, 153, Botafogo. Instagram: @nimbus.restaurante

Maria e o Boi

O nome até pode sugerir um restaurante focado nas carnes.Mas se trata de algo maior, do tamanho do Brasil, porque não? Afinal, o cardápio entrega ingredientes com identidade territorial, tal como o queijo de coalho, o açaí, o dendê, a mandioca e tantos outros insumos fora da curva.

Maria e o Boi oferece ingredientes dos diferentes "Brasis" (Foto: Thomas Rangel/Divulgação)



Por isso, não deixe de pedir o steak tartar de sol com cupuaçu, antes de chegar ao principal como uma peça de carne acompanhada por arroz de coco e misto de legumes tostados.



Tudo comandado pela chef Vanessa Rocha, que dedica a técnica, mas, visivelmente, o amor por essa cozinha. Para acompanhar a mesa, peça os drinques autorais da carta.



Cachaça é de lei, assim como a boa variedade de vinhos oferecida para o espaço que conta com 60 lugares no total e tem premiações de destaque no mercado. Endereço: rua Maria Quitéria, 111, Ipanema. Instagram: @mariaeoboi



Bar Botica

A proposta aqui é a boemia descomplicada. Com mesas na calçada e salão enxuto, o Bar Botica aposta em clima informal e serviço direto.

O nome remete às antigas boticas, com seus frascos e fórmulas, uma referência à produção artesanal que orienta a casa. No balcão, um quadro apresenta as pedidas do dia: batata calabresa, azeitonas temperadas e ceviche de lula estão entre as opções.



Da cozinha, saem empadas de queijo, guioza de porco e sanduíche de cupim, entre outros. Para acompanhar, cerveja gelada ou drinques da casa. Endereço: Rua Fernandes Guimarães, 30, Botafogo. Instagram: @obarbotica

Padaria Ipanema

Clássico carioca, a Padaria Ipanema passou por revitalização recente, sem perder o charme histórico - a casa existe desde 1911. Aberta 24 horas, é opção prática para qualquer momento do dia.



No café da manhã, os ovos benedicts com queijo minas, palmito pupunha e brioche são destaque (R$ 55). Mas o cardápio é amplo: inclui toasts, croissants, tapiocas, panquecas e itens tradicionais de balcão, além de sucos e cafés. Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 325, Ipanema. Instagram: @padariaipanemaoficial

The Slow Bakery

Para quem busca panificação artesanal, a The Slow Bakery é parada certeira. Com dez anos de trajetória e prêmios no currículo, a casa aposta em fermentação natural e produção própria de pães, molhos e cremes.



O clima é de programa desacelerado, ideal para um café de domingo: pão da casa, ovos, bacon, cogumelos e café filtrado compõem o momento. Endereço: Rua General Polidoro, 25, Botafogo. Instagram: @theslowbakery

Veja também