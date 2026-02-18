A- A+

Gastronomia Conheça as formas práticas de preparar a sambiquira de frango na cozinha do dia a dia Versátil e acessível, corte retirado da região do dorso da ave vem conquistando espaço na rotina das pessoas

A chamada sambiquira de frango, corte retirado da região do dorso da ave, vem conquistando espaço nas refeições do dia a dia. Versátil, saborosa e acessível, ela pode ser preparada de diferentes formas, agradando a diversos paladares.

No churrasco, a sambiquira é destaque quando bem temperada e preparada em fogo médio, o que garante crocância por fora e suculência por dentro. Temperos simples, como alho, sal, páprica e limão, realçam o sabor natural do frango.

Outra alternativa é o preparo no forno, ideal para quem busca reduzir o uso de óleo. Já na airfryer, o corte se tornou ainda mais popular, pois combina praticidade com crocância. O segredo está em não sobrecarregar o cesto e virar as peças durante o preparo para um resultado uniforme.

Além do modo de preparo, alguns cuidados são essenciais. A conservação deve ser feita sob refrigeração ou congelamento adequado, respeitando sempre a data de validade. O descongelamento ideal é realizado na geladeira, evitando o uso de água quente.

Para a nutricionista da Tijuca Alimentos, Joelia Silva, o preparo correto faz toda a diferença. “Manter boas práticas de higiene, respeitar o tempo e a temperatura de preparo e escolher temperos naturais são cuidados importantes para garantir uma refeição segura e saborosa”, coloca.



