Conheça o Ostramar Oyster Bar: nova opção para quem gosta de gastronomia com toque de maresia

A- A+

É num trecho da avenida 17 de Agosto, na Zona Norte do Recife, que uma casa espaçosa e de ampla área externa se destaca por um atrativo que vai além da sua estrutura secular. O imóvel, que já abrigou outra operação gastronômica na cidade, agora oferece um serviço que o pernambucano, com tamanha afinidade com a praia, conhece bem: o de ostras.

A famosa iguaria, que já recebeu o status de comida exótica ou petisco chique de restaurantes litorâneos mundo afora, é carro-chefe do novo Ostramar Oyster Bar e sua proposta democrática. A marca, aliás, é uma grande conhecida do público graças aos aquários colocados à mostra em salões de bares e restaurantes da Capital. O fornecimento é com o atrativo de que ali são utilizadas apenas ostras depuradas (ou purificadas), cultivadas em fazenda particular nos municípios de Tibau do Sul e Caiçara do Norte, no Rio Grande do Norte.

Segurança alimentar

O trabalho não é à toa. O molusco de concha rígida funciona como uma espécie de filtro da água onde está submersa, sugando os nutrientes que a mantêm viva. A depender de onde esteja, pode se contaminar com focos de poluição. "Muita gente ainda tem receio de comer ostra, ainda assim Recife pode se tornar uma referência em consumo e a nossa intenção é potencializar isso", defende o empresário Cassiano Falangola. Ele, que estava em busca de um galpão para montar a nova sede da marca, encontrou no endereço de Casa Forte um espaço que podia ser aproveitado como um todo. Tanto que o primeiro andar do empreendimento ficou nas mãos de outro grupo, numa futura operação independente de sushi.





Ainda segundo Cassiano, a Ostramar possui hoje 170 aquários espalhados pelo Brasil, empurrando um crescimento de até 30% ao ano. Entre os projetos desenvolvidos está o de transformar a água doce em água do mar, viabilizando o acesso da empresa a lugares distantes da praia.

Para todos os gostos

O menu oferece ostras naturais ou gratinadas, que variam entre R$ 5,50 a R$ 7,50 a unidade. Das combinações possíveis, a versão acevichada serve o molusco com leche de tigre e cebola roxa, enquanto a tempurá de ostra com geleia de pimenta se destaca entre as gratinadas. As opções seguem com seis itens de entrada, a começar pelo correto bao de atum (R$ 29,90).

O cardápio também propõe uma lista de pratos quentes, em que se pode notar o trabalho do chef da casa Miguel Castilho, um argentino conhecido quando o assunto é charcutaria, parrilla e crudo. "Trabalhamos uma cozinha do mar, mas com o pé na Patagônia, trazendo a questão do churrasco de peixe, de polvo, de camarão ou de lagosta", completa Cassiano, que formou sociedade com a empresária Eduarda Iglésias.



Nas produções também está o bife de chorizo com mil folhas de batata e chimichurri (R$ 64,90), além do atum selado com pasta de alho branco (R$ 64,90). Seja qual for sua escolha, ambiente e prato pedem algum dos rótulos propostos pela Total Vinhos - que montou área especial de venda no local. A parte etílica ganhou um espaço tão importante, que, aos sábados, das 10h às 18h, acontece o projeto "Pracinha do Oyster Bar", com seleção de ostras, cerveja e espumante, servidas na área externa da casa.

Serviço:

Endereço: Av. 17 de Agosto, 1008, Casa Forte, Recife-PE

Horário: terça à quinta, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, das 12h às 15h30 e das 18:30h às 23h30. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @ostramar.oysterbar

Veja também

Sabores Restaurantes pernambucanos concorrem ao Prêmio Melhores da Gastronomia de 2023; confira indicados