Drinks Conheça os 12 melhores bartenders do mundo que disputarão a final do World Class, em São Paulo Pela primeira vez na cidade de São Paulo, campeonato anuncia participantes que avançam para a grande final da 14ª edição da competição global em busca do título mundial

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, acaba de anunciar os 12 bartenders selecionados para a grande final do torneio global, que acontece em São Paulo. Os doze finalistas passaram por duas etapas eliminatórias nos dias 26 e 27 de setembro, onde foram avaliados também pela performance na execução dos coquetéis. Para chegar ao Top 12, os competidores desenvolveram drinks autorais utilizando os rótulos Tanqueray NºTen, Johnnie Walker Black Label, Don Julio e Singleton, todos pertencentes ao portfólio da Diageo.



Os 12 bartenders classificados são: Renato Tonelli (Estados Unidos), Julian Short (África do Sul), Minhong Kim (Coréia do Sul), Fumiaki Nozato (Japão), Israel Barón (México), Christos Klouvatos (Grécia), Jakob Eggertsson (Islândia), AAshie Bhatnager (Índia), Josh Mellet (Israel), Jan Sebek (República Tcheca), Matt Arnold (Grâ Bretanha), Jacob Martin (Canadá).



Pela primeira vez na cidade de São Paulo, a grande final que decidirá quem recebe o título de “Melhor Bartender do Mundo”, acontece dia 28 de setembro, no Hotel Tívoli.

O último desafio, chamado de “Spirit of São Paulo”, será composto por três fases, começando com a preparação perfeita de Ron Zacaparinha, seguido da criação de um coquetel nível World Class a partir de ingredientes misteriosos e finalizando com a preparação de um Tanqueray Nº Ten Gin Martini.



A competição é realizada anualmente pela Diageo, maior empresa de destilados do mundo, com o objetivo de fomentar a coquetelaria a nível mundial e criar o novo drink favorito dos amantes da mixologia. Assim como já acontece com a gastronomia, o campeonato busca elevar a profissão bartender a um novo patamar, encontrando os profissionais mais preparados do segmento capazes de contar histórias fascinantes em seus coquetéis.

Sobre World Class



Selo internacional da DIAGEO, o evento tem como objetivo desenvolver a cultura da coquetelaria em todo o mundo. Presente em mais de 60 países, promove ações para bares, bartender e o público final, e está associado às melhores práticas do segmento. Anualmente, elege o bartender do ano em um campeonato em que estão presentes competidores de vários países.

