Carnaval 2026 Conheça os alimentos que são indicados para antes, durante e depois da folia Nutricionista detalha os alimentos que não podem faltar antes, durante e depois do Carnaval

A regra do Carnaval é clara: "saco vazio não para em pé". De um simples ditado popular, o alerta para ninguém se esquecer da alimentação em dias de sol, frevo e ladeira.

Combo esse que exige preparação máxima do corpo, a começar pelos alimentos que darão energia para tanto desgaste físico.

Afinal, estamos falando de horas e horas em pé, de alto consumo de bebidas alcoólicas e de pouca noite de sono. Tudo isso pode aumentar o risco de desidratação e queda de pressão, além de favorecer tontura, fraqueza, hipoglicemia e até mal-estar intestinal.

Antes

Segundo o nutricionista Gabriel Azevedo, a alimentação tem um papel fundamental para manter o corpo funcionando bem durante a folia.

"Uma dieta equilibrada ajuda a manter os níveis de energia estáveis, evita picos e quedas bruscas de glicose, fortalece a imunidade e contribui para uma melhor recuperação do organismo", diz.

Sendo assim, antes mesmo de sair de casa, o ideal é fazer uma refeição leve, nutritiva e que forneça energia de forma gradual. "O foco deve ser em alimentos ricos em carboidratos de boa qualidade, combinados com proteínas e um pouco de gordura boa", reforça Gabriel.

Nessa lista estão arroz, feijão e frango. Um bom prato pode ser formado de macarrão com proteína e legumes ou sanduíche com pão integral, queijo, frango ou ovo. Uma tapioca com ovo e queijo também é super bem-vinda, assim como iogurte com frutas e aveia ou vitamina com whey, fruta e leite.

Durante

Já está pelo bloco? Então é hora de priorizar alimentos práticos, leves e de procedência segura. Como o calor é intenso e muitas vezes não há estrutura adequada para conservação, o risco de intoxicação alimentar aumenta.

Boas opções para consumir na rua são frutas frescas, como banana, maçã ou uva, além de barras de proteína ou de cereais com boa composição, sanduíches simples preparados na hora e água de coco.

A hidratação constante é obrigatória, intercalando bebidas alcoólicas com água. "Evite alimentos muito gordurosos, frituras expostas por muito tempo, maioneses e preparações de origem duvidosa", completa o especialista.

Depois

Já em casa, o principal objetivo da alimentação é reidratar o organismo, repor nutrientes perdidos e facilitar o trabalho do fígado e do sistema digestivo.

O consumo de álcool, o calor e a falta de sono costumam deixar o corpo desidratado e com déficit de vitaminas e minerais.

"Por isso, vamos priorizar a hidratação. Água, água de coco, sucos naturais diluídos e chás são ótimas opções para ajudar na reposição de líquidos e eletrólitos", ensina Gabriel.

Na alimentação, o ideal é optar por comidas leves, de fácil digestão, como frutas, a exemplo de melancia, abacaxi, laranja e banana. Também prefira ovos, frango ou peixe grelhado, além de arroz, batata ou macarrão simples.

Caldos e sopas leves são ótimas pedidas. "Esses alimentos ajudam a fornecer energia, repor minerais como potássio e magnésio e reduzir o mal-estar", conclui Gabriel.

