pão Conheça os benefícios das massas de fermentação natural; especialista explica Processo é totalmente natural e pode contribuir com a digestibilidade e o índice glicêmico

Processo amplamente utilizado em países com tradições culinárias mais antigas, a fermentação natural se popularizou no Brasil apenas nos anos 2000, tornando-se um diferencial competitivo de padarias e restaurantes.

Desde então, panificação e pizzas elaboradas com a técnica já não são exceções e, a bem da verdade, oferecer massas feitas respeitando o tempo da fermentação é quase uma obrigação mercadológica.

Ainda assim, muita gente não sabe o que significa exatamente o processo, tão pouco os benefícios que oferece à saúde.

“Na fermentação natural, o crescimento da massa ocorre de forma espontânea, graças à ação conjunta de leveduras e bactérias benéficas. Durante o processo, os micro-organismos transformam os açúcares da farinha em gás carbônico e ácidos orgânicos, promovendo o desenvolvimento do pão de maneira lenta e natural. E, com isso, é criado um pão crocante e com aroma marcante”, explica Ana Caroline, doutora em Ciência dos Alimentos e coordenadora de qualidade/P&D da Ultra Pão Alimentos, empresa brasileira que desenvolveu a marca de pães Leviassa.

Em resumo, diferentemente dos fermentos industriais, esse método utiliza apenas micro-organismos naturalmente presentes na farinha e no ambiente, sem aditivos ou aceleradores químicos.

Além da questão química, percebe-se diferenças também no sabor, mais complexo, e textura das massas.

Confira os principais benefícios da fermentação natural:

Melhora a digestão

Os micro-organismos envolvidos no processo ajudam a pré-digerir parte do glúten e dos carboidratos complexos, tornando o pão mais leve e de digestão mais fácil.

“Esse processamento faz com que seja reduzida a chance de um possível desconforto intestinal que algumas pessoas sentem ao ingerirem pães comuns”, explica Ana Caroline.

Aumenta a biodisponibilidade

de nutrientes

A fermentação natural aumenta a biodisponibilidade de nutrientes nos pães, reduzindo os fitatos (antinutrientes) presentes nos cereais, o que aumenta a absorção de minerais como ferro, zinco, magnésio e cálcio.

“Ou seja, a fermentação natural facilita para o nosso corpo a etapa de absorver melhor as vitaminas e minerais presentes no alimento”, esclarece a profissional.

Menor índice glicêmico

Por conta da fermentação prolongada, o pão de fermentação natural tende a ter absorção mais lenta de açúcares, já que os ácidos produzidos naturalmente contribuem para reduzir o índice glicêmico, evitando picos de açúcar no sangue e prolongando a sensação de saciedade.

“Esse benefício é um grande aliado para aqueles que desejam controlar o apetite ou o açúcar no sangue”, conta, Ana caroline.

Melhora da saúde intestinal

Durante a fermentação natural, atuam bactérias ácido-láticas que são probióticas e ajudam a equilibrar a microbiota intestinal, reforçando a presença de microrganismos “do bem” e reduzindo o espaço para os patogênicos (os que causam desequilíbrios e inflamações).

“Ou seja, a fermentação natural ajuda no equilíbrio da flora intestinal já que ação de suas bactérias e leveduras atuam positivamente no intestino”, comenta.

Menos aditivos

A própria fermentação natural já é autossuficiente, pois agrega no crescimento e sabor da massa. E, com isso, faz com que esse tipo de pão consiga ser ainda mais saudável, principalmente no caso dos que são feitos com simples e poucos ingredientes, como farinha, água e sal.

“Além disso, é possível agregar ainda mais saúde nesse pão, no caso das opções que não possuem conservantes ou melhoradores químicos, comuns em pães industrializados”, explica a Dr. em Ciência dos Alimentos.

*Com informações da assessoria de imprensa

