A- A+

Campeões Conheça os "Os 100 melhores restaurantes do Brasil 2024", segundo a Casual Exame Os editores Vanessa Lins e Edi Souza, da Folha de Pernambuco, integram comissão julgadora do ranking há três anos

Pelo terceiro ano consecutivo, a publicação Casual Exame, braço editorial de life style da revista Exame, divulgou nesta quinta-feira (25) a esperada lista de "Os 100 melhores restaurantes do Brasil".

A terceira edição do ranking apresentou a diversidade da gastronomia nacional de 15 cidades brasileiras, com 38 estabelecimentos aparecendo pela primeira vez na lista. Se nas duas primeiras edições desse reconhecimento o paulistano A Casa do Porco conquistou a primeira colocação, em 2024 o posto foi para uma casa do Rio de Janeiro, o Lasai, do prestigiado chef Rafa Costa e Silva, à frente do restaurante fine dining.

Nordeste em 2º

O restaurante Origem, que fica em Salvador, Bahia, foi o segundo colocado, sendo também o mais bem avaliado da região Nordeste. De Pernambuco, apareceram na lista a Taberna Japonesa Quina do Futuro (34º), do chef André Saburó Matsumoto; o Arvo (37º), do chef Pedro Godoy; o Ca-Já (46º), do chef Yuri Machado; e o Chiwake (79º), do chef Biba Fenrandes, todos na Capital pernambucana. Do Nordeste, entretanto, o segundo melhor colocado foi o Manga, também em Salvador, arrematando o 7º lugar.

Os editores Vanessa Lins e Edi Souza, da Folha de Pernambuco, integram comissão julgadora

Comissão julgadora

Os jornalistas Vanessa Lins e Edi Souza, ambos críticos de gastronomia, editora e editor adjunto, respectivamente, da Folha de Pernambuco, estão entre os jurados do ranking "Os 100 melhores restaurantes do Brasil 2024" desde a criação da lista, há três anos.

Importância das listas

“São rankings como esse que jogam holofotes sobre restaurantes que estão fora do eixo Rio-São Paulo e que desenvolvem bons trabalhos gastronômicos. Esse reconhecimento é importante para que as pessoas vejam que para além das casas do Sudeste existem restaurantes no Brasil que se dedicam à pesquisa e à técnica”, comenta Vanessa Lins, editora das editora das editorias de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco.

“O grande serviço das listas é guiar o público em direção a trabalhos que, de alguma forma, se destacam no mercado gastronômico, sendo o Brasil um território de inúmeras possibilidades à mesa”, comentou o editor adjunto da Folha de Pernambuco, Edi Souza.

100 melhores restaurantes do Brasil, segundo a Casual Exame:

1o lugar - Lasai (RJ)

2o lugar - Origem (BA)

3o lugar - Casa do Porco (SP)

(Lista completa aqui)



Restaurantes pernambucanos que aparecem no ranking:

34º - Taberna Japonesa Quina do Futuro (Recife)

37º - Arvo (Recife)

46º - Ca-Já (Recife)

79º - Chiwake (Recife)

Veja também

Comunidade Portuguesa de Pernambuco celebra noite regada a bacalhau no Recife