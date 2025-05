A- A+

A prova de que o Brasil tem uma diversidade gastronômica imponente está na recém-divulgada lista com os 100 melhores restaurantes do país, segundo ranking da revista Casual Exame.



Na edição 2025, quatro casas pernambucanas aparecem na seleção feita por um júri especializado, reforçando que a nossa produção deve, sim, estar na rota obrigatória de viajantes de todas as partes.

Saiba mais sobre esses estabelecimentos do estado e siga a rota de grandes notáveis:



Quina do Futuro | Foto: Andréa Rêgo Barros/ Divulgação

Quina do Futuro (29° lugar)

O restaurante fundado por seu Júlio Matsumoto e dona Tomiko Matsumoto vai completar 40 anos em 2026 sob a liderança do chef André Saburó, filho do casal vindo do Japão e, depois de morar em São Paulo, estabeleceu-se em definitivo no Recife, que aprendeu em casa, literalmente, a ser sushiman.



Atualmente, a Taberna Quina do Futuro tem o respeito de todo o País, em muito por conta das pesquisas que Saburó vem realizando há anos com atum: o chef desenvolveu receitas inéditas com o pescado, como uma versão de sarapatel (o sarapatum) e o stinco (semelhante ao stinco de cordeiro, o chef usa a cauda do peixe para o prato). Além de ainda aprimorar a metodologia de corte e beneficiamento do ingrediente.

Onde: rua Xavier Marques, 134, Aflitos. Telefone: (81) 98299-0101

Benedita | Foto: Vanessa Lins/Cortesia

Benedita Cozinha Afetiva (51° lugar)

Fernando de Noronha era destino de surfe certo do chef santista Dário Costa, agora também é sua segunda casa. Junto aos sócios Marcelo Alves e Beatriz Goulart, abriu o Benedita Cozinha Afetiva, há pouco mais de dois anos, na principal rua da ilha.



A casa serve pescados e frutos do mar de altíssima qualidade, à semelhança das suas casas paulistanas - o Madê e o Paru -, onde Dário se dedica a explorar preparos variados com peixes, moluscos e crustáceos.



No Benedita, o chef ainda conta com o suporte da competente chef de cozinha Sabrina Costa. Entre as pedidas: pão de nozes com frutos do mar e qualquer opção feita com as sardinhas da ilha - como o pão com tomate, que é quase obrigatório.

Onde: Rua São Miguel, 180, Fernando de Noronha. Instagram (@bendita.noronha)

Arvo | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Arvo (51° lugar)

O restaurante comandado pelo chef Pedro Godoy e o empresário Eduardo Freyre é um convite à boa mesa. Entenda como uma casa de quintal arborizado que serve de cenário para uma cozinha focada na brasilidade. Pratos com itens frescos, como ervas da própria horta orgânica, figuram no cardápio que apresenta ingredientes do Norte ao Nordeste.



Fruto do trabalho inqueto do chef, que sempre traz referências das suas viagens. Vale conhecer o serviço de café da manhã oferecido nos finais de semana; além do menu à lá carte do almoço. Destaque para o taco de frango

com massa de pastel aberta recheada com frango frito. De principal, arroz de polvo, moqueca de frutos do mar e peixe grelhado.

Onde: rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife. Instagram (@arvorestaurante)

Reteteu Comida Honesta | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Reteteu Comida Honesta (95º lugar)

Um dos lugares mais democráticos do Recife fica em uma casa com quintal arborizado no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. O Reteteteu é mesmo um paraíso da comida nordestina, que pede comida bem servida à mesa.



A cozinha conduzida pelo chef Thiago das Chagas sugere "sustança" como o famoso galeto poeirinha, costelinha de porco assada no forno com molho de mostarda e cupim cozido com molho escuro de mel de engenho. Para bebericar, vários drinques clássicos autorais. Nos fins de semana, um típico café regional completo.

Onde:rua Professor Otávio de Freitas, 256, Encruzilhada. Instagram (@reteteucomidahonesta)

Veja também