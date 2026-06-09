Copa do Mundo 2026: aprenda a fazer um tagine de frango marroquino
A Seleção do Marrocos é o primeiro adversário do Brasil no campeonato, que tal conhecer seus sabores?
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O Brasil entra em campo contra a seleção do Marrocos, no próximo dia 13 de junho, pela Copa do Mundo 2026.
E não poderia ser diferente, mas o principal campeonato de futebol mundial mobiliza a nação inteira, que se mobiliza para torcer pela Seleção Canarinho.
É claro que, em campo, a gente quer que o Brasil leve a melhor, mas na mesa, que tal dar uma chance ao adversário que, em se tratando de sabor, dá uma goleada?
A rede Água Doce Sabores do Brasil ensina bem explicadinha a receita do tagine de frango marroquino (uma espécie de guisado), prato para ser servido ainda quente em comemoração à nossa vitória sobre o nosso adversário.
RECEITA
Tagine de frango marroquino
Ingredientes para a marinada:
1,2kg de sobrecoxa de frango sem pele
3 dentes de alho picados
1 colher de chá de gengibre em pó
1 colher de chá de cúrcuma
1 colher de chá de páprica doce
½ colher de chá de canela em pó
1 colher de chá de cominho em pó
1 colher de chá de sal
3 colheres de sopa de azeite
Ingredientes do guisado de frango:
Frango marinado
2 cebolas grandes fatiadas
200ml de caldo de frango
1 limão siciliano (suco e raspas)
150 gramas de azeitonas verdes sem caroço
2 colheres de sopa de coentro fresco picado
2 colheres de sopa de salsa fresca picada
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture o alho, o gengibre, a cúrcuma, a páprica, a canela, o cominho, o sal e o azeite até formar uma pasta homogênea
Adicione os pedaços de frango e massageie-os bem para que fiquem completamente envolvidos pelos temperos
Cubra a tigela e leve à geladeira para marinar por, no mínimo, duas horas, o ideal é deixar por até 12 horas
Distribua as cebolas fatiadas no fundo de uma panela funda ou tagine (tradicional panela de barro) e acomode o frango marinado sobre elas
Acrescente os 200ml de caldo de frango e leve ao fogo baixo por aproximadamente 45 minutos
Evite mexer excessivamente, verificando apenas se há líquido suficiente durante o cozimento
Quando o frango estiver macio, adicione o suco e as raspas de limão, além das azeitonas verdes
Deixe cozinhar por mais 15 minutos
Desligue o fogo, acrescente o coentro e a salsa picados e misture delicadamente
Sirva em seguida
Tempo de preparo: 12 horas de marinada e 1h20 de preparação
Rendimento: seis porções