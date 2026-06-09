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RECEITA marroquina Copa do Mundo 2026: aprenda a fazer um tagine de frango marroquino A Seleção do Marrocos é o primeiro adversário do Brasil no campeonato, que tal conhecer seus sabores?

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O Brasil entra em campo contra a seleção do Marrocos, no próximo dia 13 de junho, pela Copa do Mundo 2026.

E não poderia ser diferente, mas o principal campeonato de futebol mundial mobiliza a nação inteira, que se mobiliza para torcer pela Seleção Canarinho.

É claro que, em campo, a gente quer que o Brasil leve a melhor, mas na mesa, que tal dar uma chance ao adversário que, em se tratando de sabor, dá uma goleada?

A rede Água Doce Sabores do Brasil ensina bem explicadinha a receita do tagine de frango marroquino (uma espécie de guisado), prato para ser servido ainda quente em comemoração à nossa vitória sobre o nosso adversário.

RECEITA

Tagine de frango marroquino

Ingredientes para a marinada:

1,2kg de sobrecoxa de frango sem pele

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica doce

½ colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de azeite

Ingredientes do guisado de frango:

Frango marinado

2 cebolas grandes fatiadas

200ml de caldo de frango

1 limão siciliano (suco e raspas)

150 gramas de azeitonas verdes sem caroço

2 colheres de sopa de coentro fresco picado

2 colheres de sopa de salsa fresca picada

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture o alho, o gengibre, a cúrcuma, a páprica, a canela, o cominho, o sal e o azeite até formar uma pasta homogênea

Adicione os pedaços de frango e massageie-os bem para que fiquem completamente envolvidos pelos temperos

Cubra a tigela e leve à geladeira para marinar por, no mínimo, duas horas, o ideal é deixar por até 12 horas

Distribua as cebolas fatiadas no fundo de uma panela funda ou tagine (tradicional panela de barro) e acomode o frango marinado sobre elas

Acrescente os 200ml de caldo de frango e leve ao fogo baixo por aproximadamente 45 minutos

Evite mexer excessivamente, verificando apenas se há líquido suficiente durante o cozimento

Quando o frango estiver macio, adicione o suco e as raspas de limão, além das azeitonas verdes

Deixe cozinhar por mais 15 minutos

Desligue o fogo, acrescente o coentro e a salsa picados e misture delicadamente

Sirva em seguida

Tempo de preparo: 12 horas de marinada e 1h20 de preparação

Rendimento: seis porções

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