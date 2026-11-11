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OLINDA Coquetel e tarô: evento "Destino" marca a quinta (12) do Bicar Bar, em Olinda Noite temática terá set de DJ Vazz e presença da taróloga Wanessa Quintella

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O bar de drinques Bica, no Sítio Histórico de Olinda, promove uma noite especial na próxima quinta (12).

A experiência, batizada de "Destino - E se não fosse por acaso?", contará com a presença da taróloga e cartomante Wanessa Quintella, set do DJ Vazz e convidados, e a criação de um coquetel inspirado no tema do evento.

"Destino" combina gin, purê de uvas verdes, limão-taiti, licor de pêssego e xarope simples. O drinque será servido em taça coupé e finalizado com infusão da flor clitória, que confere a tonalidade lilás ao líquido.

Mediante apresentação de voucher digital retirado no site do bar para a noite "Destino", será oferecido um welcome drink gratuitamente. A cortesia poderá ser solicitada no bar das 19h às 21h

Tarô

Mas o ponto alto da noite, sem dúvida, será a presença da taróloga e cartomante Wanessa Quintella, a quem os clientes poderão pedir para tirar cartas e conversar de forma breve com a profissional sobre a simbologia das pinturas e interpretações, provocando momentos de reflexão.



SERVIÇO

"Destino - E se não fosse por acaso?"

Com a taróloga e cartomante Wanessa Quintella, DJ Daniel Vazz e convidados

Quando: quinta (12), a partir das 19h

Onde: Bica Bar - Rua do Amparo, 213, Sítio Histórico, Olinda

Welcome Drink: oferecido gratuitamente a quem fizer cadastro antecipada e disponibilidade - retirada da cortesia, das 19h às 21h, mediante apresentação do voucher com QR Code

Inscrições aqui

Instagram: @bica_bar e @wanessaquintella

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