Coquetel e tarô: evento "Destino" marca a quinta (12) do Bicar Bar, em Olinda
Noite temática terá set de DJ Vazz e presença da taróloga Wanessa Quintella
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O bar de drinques Bica, no Sítio Histórico de Olinda, promove uma noite especial na próxima quinta (12).
A experiência, batizada de "Destino - E se não fosse por acaso?", contará com a presença da taróloga e cartomante Wanessa Quintella, set do DJ Vazz e convidados, e a criação de um coquetel inspirado no tema do evento.
"Destino" combina gin, purê de uvas verdes, limão-taiti, licor de pêssego e xarope simples. O drinque será servido em taça coupé e finalizado com infusão da flor clitória, que confere a tonalidade lilás ao líquido.
Mediante apresentação de voucher digital retirado no site do bar para a noite "Destino", será oferecido um welcome drink gratuitamente. A cortesia poderá ser solicitada no bar das 19h às 21h
Tarô
Mas o ponto alto da noite, sem dúvida, será a presença da taróloga e cartomante Wanessa Quintella, a quem os clientes poderão pedir para tirar cartas e conversar de forma breve com a profissional sobre a simbologia das pinturas e interpretações, provocando momentos de reflexão.
SERVIÇO
"Destino - E se não fosse por acaso?"
Com a taróloga e cartomante Wanessa Quintella, DJ Daniel Vazz e convidados
Quando: quinta (12), a partir das 19h
Onde: Bica Bar - Rua do Amparo, 213, Sítio Histórico, Olinda
Welcome Drink: oferecido gratuitamente a quem fizer cadastro antecipada e disponibilidade - retirada da cortesia, das 19h às 21h, mediante apresentação do voucher com QR Code
Inscrições aqui
Instagram: @bica_bar e @wanessaquintella