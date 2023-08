"Cores e Sabores de Pernambuco": livro assinado pela Abrasel/PE será lançado na próxima quarta (30)

A- A+

Com assinatura da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), o livro "Cores e Sabores de Pernambuco" ganha lançamento na próxima quarta-feira (3), em evento para convidados - que vão receber um exeomplar físico da obra, posteriomente disponibilizada gratuitamente em formato digital para o público em geral.



O livro, tomado por pelo menos 240 paginas, traz informações sobre a gastronomia local, em meio a tradições, processos e ingredientes típicos da culinária pernambucana.

Há ainda, no livro, informações sobre os mais de 80 estabelecimentos locais participantes da 17ª edição do festival gastronômico Brasil Sabor.





"Abrasel na Estrada"

Na ocasião do evento do "Cores e Sabores de Pernambuco" ocorrerá também, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae/PE), o lançamento do projeto "Abrasel na Estrada" - iniciativa que pretende levar capacitação para empresários do setor de alimentação fora do lar em municípios do Estado.

No decorrer dos meses de setembro e outubro, o projeto ganha a estrada e percorre as cidades de Ipojuca (18/09), Itamaracá (19/09), Caruaru (20/09), Garanhuns (21/09), Vitória de Santo Antão (26/09), Cabo de Santo Agostinho (27/09), Petrolina (09/10), Araripina (10/10) e Fernando de Noronha (17/10).



Durante as ações do projeto serão abordados temas de grande interesse do setor, como gestão financeira, marketing, atendimento ao cliente, boas práticas, entre outros.



Serviço

Lançamento do livro "Cores e Sabores de Pernambuco"



Quando: Quarta-feira (30)



