Costelinha de porco com canjiquinha: pedida para os dias mais friozinhos; aprenda
Medidas da receita rendem quatro porções e leva menos de duas horas para ficar pronta
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Que tal aproveitar a temperatura mais amena desses dias no Recife e fazer um jantar para aquecer corpo e alma?
A rede de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil divide uma de suas receitas mais tradicionais e que é a cara do Brasil.
E vamos, então, de costelinha suína com canjiquinha. Bom apetite.
RECEITA
Costelinha de porco com canjiquinha cremosa
Ingredientes para a costelinha:
1kg de costelinha suína em pedaços
3 dentes de alho picados
50ml de suco de limão
1 colher de sopa de cachaça
1 colher de chá de sal
1 colher de café de pimenta-do-reino
1 colher de sopa de óleo
100 gramas cebola picada
100 gramas tomate picado
500ml de água quente
2 colheres de sopa de cheiro-verde
Ingredientes para a canjiquinha:
1 xícara de chá de canjiquinha de milho
1 litro de água de filtrada
1 colher de sopa de manteiga
50 gramas cebola picada
1 dente de alho picado
1 colher de café de sal a gosto
100 gramas de queijo meia cura ralado ou 100 gramas de queijo minas padrão
Modo de preparo:
Comece temperando a costelinha com alho, limão, cachaça, sal e pimenta-do-reino
Deixe marinar por pelo menos 30 minutos, o ideal é de um dia para o outro
Em uma panela, aqueça o óleo e doure bem os pedaços de costelinha
Acrescente a cebola e o tomate, refogue e adicione a água quente aos poucos
Cozinhe até a carne ficar macia e o molho encorpado.
Para a canjiquinha, lave bem os grãos e cozinhe em água até ficarem macios
Em outra panela, refogue a cebola e o alho na manteiga, acrescente a canjiquinha cozida e ajuste o sal
Finalize com o queijo ralado, mexendo até ficar cremosa
Sirva a costelinha sobre a canjiquinha e finalize com o cheiro-verde
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: Aproximadamente 1h30