Couve-flor gratinada: aprenda a fazer como acompanhamento para a sua refeição

A- A+

A couve-flor é um alimento comum no paladar dos brasileiros, reconhecido principalmente por sua riqueza nutricional, contendo vitaminas do complexo B. Gratinada, ela ganha um toque irresistível com os ingredientes como o creme de leite e gratinada com queijo.

Além de um preparo fácil e rápido, a receita é a escolha perfeita para surpreender seus convidados ou simplesmente desfrutar de uma refeição saborosa e rica em nutrientes. A marca Xandô enviou essa sugestão de receita prática e deliciosa. Tome nota!

Couve flor gratinada

(Por Xandô)

Ingredientes:

1 couve-flor

2 colheres (chá) de sal

2 colheres (sopa) de manteiga com flor de sal

1 colher e meia (sopa) de farinha de trigo

500 ml de leite integral

300 gramas de creme de leite

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:



Separe a couve-flor em buques, lave bem e cozinhe em água fervente, com 1 colher (chá) de sal, por cerca de 10 minutos ou até ficar macia.

Escorra, passe para um recipiente refratário médio e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga com flor de sal, acrescente a farinha de trigo e deixe dourar, mexendo sempre.



Quando adquirir a consistência de massa, coloque o Leite Integral Xandô aos poucos, mexendo sempre, até engrossar. Adicione o creme de leite, o restante do sal e misture bem. Espalhe sobre a couve-flor reservada e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno em 200°C, preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até gratinar. Pronto!

Veja também

Sabores Dia do Sanduíche: aprenda três receitas de sanduíches, pães e molhos