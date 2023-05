A- A+

Sabores Cozinha Cores e Sabores oferece aulas para aprender receitas de café da manhã e sobremesas Programação de aulas de culinárias ministrada por Cecilia Ramos e seu filho Benjamim tem início nesta quarta (10), no Piso L3 do Shopping RioMar, em Boa Viagem; ingressos no Sympla

A Cozinha Cores e Sabores anunciou uma programação de aulas de culinárias ministrada por Cecilia Ramos e seu filho Benjamim, que tem início nesta quarta (10), no Piso L3 do Shopping RioMar, em Boa Viagem, com ingressos pela plataforma Sympla.



Nesta primeira aula, intitulada Dia de Brigadeiro, os participantes aprenderão receitas com esse doce tão amado: brigadeirão puxa-puxa e sorvete de brigadeiro bem-casado.



Na quinta-feira (11), será o momento de aprender uma receita especial de café da manhã para o Dia das Mães em três estilos difeentes: Croque Monsieur, Cuzcuz de massa de mandioca com coco e Tostada de abacate com salmão defumado.



Por fim, no dia 16 de maio, uma receita de Banoffee, uma deliciosa torta de massa crocante e amenteigada, recheio cremoso de doce de leite, banana e chantilly.



Confira a programação e links para ingressos:



Dia de Brigadeiro - Brigadeirão puxa-puxa e sorvete de brigadeiro bem-casado

Ingressos neste link.



Café da manhã das Mães - Três opções de café de manhã para três estilos diferentes de mães: Croque Monsieur, Cuzcuz de massa de mandioca com coco e Tostada de abacate com salmão defumado.

Ingressos neste link.



A melhor Banoffee da sua vida - Deliciosa torta de massa crocante e amenteigada, recheio cremoso de doce de leite, banana e chantilly.

Ingressos neste link.



Serviço:

Cozinha Cores e Sabores

Mostra Rio Mar Casa

Piso L3 do Shopping Rio Mar Recife (ao lado da Praça de Alimentação)

Veja também

Sabores Paola Carosella recebe Isabel Teixeira e Teresa Cristina no "Alma de Cozinheira", no GNT