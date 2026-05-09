Cozinha Roccia, do chef Onildo Rocha, reabre depois de quatro anos
Restaurante em João Pessoa, a duas horas do Recife, retorna com clássicos, mas em breve terá novidades
JOÃO PESSOA (PB) - Depois de um largo hiato de quatro anos, um dos restaurantes mais relevantes do Nordeste reabriu, há aproximadamente um mês, preservando a identidade, mas com fôlego ajustado aos dias de hoje.
O Cozinha Roccia, fundado por Onildo Rocha, inaugurado em 2013, projetou o nome do chef para o Brasil e colocou o estado da Paraíba na rota dos gourmands e da imprensa especializada em gastronomia e viagem.
Armorial
Afinal, pela primeira vez, um cozinheiro utilizava o Movimento Armorial, criado pelo escritor paraibano radicado na capital pernambucana, Ariano Suassuna, em 1970, como fonte conceitual para escrever a sua gastronomia.
O que significa dizer que Onildo transformou ingredientes sem valor comercial, populares, em criações eruditas, tal qual a proposta do Movimento que afetou várias expressões artísticas, como música, teatro e pintura.
Formado em Gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi e lapidado pelos estudos com o chef francês chef Laurent Suaudeau, a maior referência em cozinha clássica no Brasil, não foi difícil fazer com que insumos nordestinos brilhassem à mesa. Feijão-verde, tripa frita, caranguejo, macaxeira, pirão de leite e carne de sol na nata entraram em definitivo no tapete vermelho.
"É possível fazer um trabalho moderno, um trabalho elegante, mas sem perder as raízes, e com ingredientes muito simples", defende o cozinheiro.
João Pessoa - Recife
A partir desta linha de texto, falo em primeira pessoa porque é uma alegria assistir ao retorno de uma casa que contribuiu tão enormemente para a visibilidade da cultura da Região quanto o Roccia. E que tem no Recife, a apenas duas horas de João Pessoa, sua clientela mais entusiasmada. "A maioria das nossas reservas sempre foi DDD 81", confirma Onildo.
Em novo endereço, dividindo o casarão do Grupo Roccia, em Tambauzinho, que conta ainda com o prestigiado Buffet Roccia, nesse comeback, o restaurante ganhou uma nova configuração autoral: Onildo divide com a filha Ana Luiza a direção criativa da casa, enquanto o chef Santiago Forconi assume a chefia da cozinha.
Formada pela Le Cordon Bleu Brasil, Ana Luiza fala do atual momento do projeto da família. "Confesso que as expectativas são altíssimas. Esse período de pausa serviu para amadurecer muita coisa, tanto na gestão quanto na cozinha e na forma como enxergamos o restaurante hoje. Quando o Cozinha Roccia fechou, eu ainda não estava totalmente inserida no mercado de trabalho e nas empresas da família, então voltar agora, vivendo tudo isso de dentro, tem sido muito especial", conclui Ana.
É ela quem fica de forma permamente no Roccia, equanto Onildo se divide entre João Pessoa, Fernando de Noronha (Abençoado) e São Paulo, onde pilota o premiado Notiê.
O novo Roccia
No "Primeiro ato" da casa, como Onildo se refere ao momento de reabertura, o menu é feito de clássicos.
O nhoque de vatapá (com molho de moqueca de camarão), a terrine de rabada com mil-folhas de macaxeira e molho ao poivre - absolutamente fantástica -, o bao de tripa frita bem sequinha com maionese de limão, pimenta-de-cheiro e conserva de gengibre, e o bolinho capitão de feijão-verde, recheado de carne de sol na nata e vinagrete de pimentões estão todos lá.
"(...) Acho que o que mais tem me emocionado nesse retorno é perceber a relação afetiva que as pessoas criaram com o restaurante ao longo dos anos. Muitas vezes eu fico observando discretamente a reação dos clientes ao entrarem no salão, e é muito bonito ver o reconhecimento e a memória afetiva despertando em cada detalhe", continua Luiza.
"Segundo ato"
Com as engrenagens azeitadas, Onildo prevê o "Segundo ato" do Roccia, com a realização de temporadas especiais, a partir da sazonalidade de ingredientes como jambo, caqui e cavaquinha.
Decorado com peças e telas de artistas nordestinos, o restaurante ganhou uma panificação própria, à mostra em vitrine, anunciando o novo formato de serviço: o Cozinha Roccia, em breve, assume o sistema all day, com menus de brunch, almoço e jantar.
"Acredito que o Cozinha Roccia tem tudo para escrever um novo capítulo muito bonito", conclui a 'partner in crime' de Olindo, a filha Ana Luiza.
SERVIÇO
Cozinha Roccia
Onde: avenida Capitão João Freire, 1080, Tambauzinho, João Pessoa, Paraíba
Informações: @cozinharoccia e somosroccia.com.br