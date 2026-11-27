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EVENTO Criador do Shake Shack, Danny Meyer será destaque do Ifood Move 2027, em São Paulo (SP) Empresário por trás de uma das maiores redes de hambúrgueres dos EUA está confirmado no evento, que acontece em setembro; ingressos têm valores promocionais até domingo (30)

A hospitalidade como ingrediente estratégico para o sucesso de um negócio gastronômico estará no centro da participação de Danny Meyer no iFood Move 2027.

O empresário norte-americano, fundador do Shake Shack, é o primeiro nome anunciado para a programação do encontro, marcado para os dias 1º e 2 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

Os ingressos estão em campanha de Black Friday, com passaportes a partir de R$ 729 até 30 de novembro.

Além da rede de hamburguerias que conquistou projeção internacional no segmento fast-casual, Meyer comanda o Union Square Hospitality Group (USHG), conglomerado responsável por restaurantes de destaque em Nova York, entre eles Gramercy Tavern e The Modern.

Sua trajetória começou em 1985, quando, aos 27 anos, inaugurou o Union Square Cafe, primeiro empreendimento do grupo.

Uma das marcas associadas ao empresário, o Shake Shack também prepara sua estreia no mercado brasileiro. A previsão é que a primeira unidade da rede no país seja inaugurada em São Paulo (SP) no primeiro semestre de 2027.

Meyer também ganhou reconhecimento por desenvolver o conceito de “Enlightened Hospitality” (hospitalidade esclarecida), filosofia de gestão que considera a valorização dos funcionários um ponto de partida para oferecer experiências de excelência aos clientes.

A abordagem será um dos temas de interesse para empreendedores e profissionais do setor durante o encontro.

“Trazer Danny Meyer para o iFood Move é dar uma oportunidade inédita para que empreendedores e empresários brasileiros aprendam com um dos nomes mais reconhecidos em hospitalidade e crescimento exponencial de marcas inovadoras”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing para restaurantes do iFood.

Em sua quarta edição, o iFood Move pretende reunir empresários, gestores e profissionais dos segmentos de alimentação e varejo em torno de debates sobre tecnologia, inovação, gestão e estratégias comerciais.

A edição anterior contou com a participação de Will Guidara, sócio do Eleven Madison Park, restaurante nova-iorquino eleito o melhor do mundo em 2017 pelo ranking World's 50 Best Restaurants.

O evento também vem ampliando seu olhar para além da gastronomia. Em 2026, incorporou um palco dedicado ao varejo, com curadoria da btr varese.

A proposta para 2027 é aproximar o mercado brasileiro de experiências e referências internacionais, estimulando a troca de conhecimentos entre lideranças e profissionais que movimentam os dois setores.

SERVIÇO

iFood Move 2027

Quando: 1º e 2 de setembro de 2027

Onde: Distrito Anhembi, São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 729 (valor promocional até 30 de novembro de 2026), à venda no Sympla

Instagram: @ifoodmove

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