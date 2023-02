Cuidados com alimentação e hidratação para não acabar com o Carnaval, confira

A- A+

Eita que ele chegou! Pernambucano que se preze não dispensa a folia nas ladeiras de Olinda nem os shows do Carnaval Multicultural do Recife. Até terça que vem, 21, só se pensa nisso. As tentações são muitas, mas nada de descuidar da saúde - até mesmo para não acabar com o Carnaval na metade.



Bianca Naves, consultora em nutrição da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), dá algumas dicas de refeições pré e pós-carnaval que para aumentar a disposição para o começo da festa e ajudar com a ressaca no fim da diversão.



Queima de calorias e reposição

“A maratona dos shows pode ser intensa. Em uma hora de samba, é possível gastar cerca de 700 calorias, já duas horas pulando atrás do trio mandam embora cerca de 1120 calorias. A dica é não sair de casa sem comer uma hora e meia antes da festa, para dar tempo de finalizar a digestão e não haver desconforto. Pães, massas, biscoitos e cereais são ricos em carboidratos, responsáveis pela energia enviada para o organismo”, explica.



Outra dica essencial é manter o corpo sempre hidratado com sucos ou água de coco, evitando os refrigerantes. “Para quem gosta de beber bebidas alcoólicas, é importante intercalar com a água mineral, isso reduz a chance da ressaca, sensação que pode atrapalhar os dias seguidos de curtição”, destaca.



Café da manhã reforçado

Se a festa começar cedo, com previsão de durar o dia, invista em um café da manhã reforçado, como um sanduiche frio de pão integral com queijo branco, tomate e orégano acompanhado de suco verde refrescante (couve, limão, gengibre e maçã). Caso o tempo para a refeição seja curto, a sugestão é consumir algumas unidades de biscoito integral, um iogurte líquido pronto para beber e uma fruta.



Se a folia for à tarde ou à noite invista em um almoço ou jantar com ingredientes que fornecem energia e facilitem a digestão. salada de macarrão com atum e cenoura é uma boa opção.



Descanso, alimentação leve e vegetais

Por fim, procure descansar entre uma festa e outra para dar um tempo para recuperação do corpo. No dia seguinte da folia, tenha uma alimentação leve e invista em alimentos que contribuem para o bom funcionamento do fígado, como vegetais da família das brássicas (brócolis, couve-flor, couve, nabo, rabanete), temperos com ação anti-inflamatórios, como gengibre e cúrcuma, e capriche na hidratação com água. Assim é possível para recuperar a disposição e ficar preparado para voltar à sua rotina.

