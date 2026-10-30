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DOCES OU TRAVESSURAS

Cupcake de Halloween: receita fácil transforma bolinho de cenoura em doce temático

Versão leva ganache de chocolate e confeitos de fantasmas, abóboras e bruxinhas para celebrar o Halloween

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Cupcake de Halloween é uma boa pedida para entrar no clima do Dia das BruxasCupcake de Halloween é uma boa pedida para entrar no clima do Dia das Bruxas - Foto: Horta Filmes/Divulgação
Com a chegada do Halloween, celebrado neste sábado, 31 de outubro, receitas temáticas são uma boa pedida para entrar no clima do Dia das Bruxas.

Quem não quiser travessuras pode optar em preparar em casa o cupcake de cenoura, que ganha cobertura cremosa de chocolate e decoração com fantasmas, abóboras e outros símbolos da data.

A receita é prática e utiliza a Mistura para Bolo Renata Sabor Cenoura para facilitar o preparo.

O resultado? Bolinhos finalizados com ganache de chocolate meio amargo e confeitos coloridos, combinação que promete agradar aos pequenos - e aos adultos também.

Confira o passo a passo da receita:

Cupcake de Halloween

Ingredientes para a massa:
1 pacote de Mistura para Bolo Renata Sabor Cenoura
2/3 de xícara de leite (150 ml)
3 ovos
2 colheres de sopa de margarina (40 g)
15 forminhas de papel para cupcake

Para cobertura e decoração:
3 xícaras de chocolate meio amargo picado (300 g)
1 caixa de creme de leite (200 g)
2 colheres de sopa de mel
Confeitos decorativos de Halloween a gosto

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Modo de preparo:
Em uma tigela, prepare a mistura para bolo com o leite, os ovos e a margarina, seguindo as instruções da embalagem, até obter uma massa homogênea.

Em seguida, distribua a massa nas 15 forminhas de papel, preenchendo até 2 cm antes da borda.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até que um palito espetado no centro saia limpo. Depois, deixe os bolinhos esfriarem.

Enquanto isso, prepare a cobertura. Derreta o chocolate no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos. Acrescente o creme de leite e o mel e misture até formar uma ganache lisa e brilhante. Espere esfriar até atingir uma consistência firme.

Com os cupcakes frios e a cobertura pronta, coloque a ganache em um saco de confeitar com bico pitanga e faça movimentos circulares sobre cada bolinho. Para finalizar, decore com confeitos temáticos de Halloween e sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 15 porções

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