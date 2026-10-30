Cupcake de Halloween: receita fácil transforma bolinho de cenoura em doce temático
Versão leva ganache de chocolate e confeitos de fantasmas, abóboras e bruxinhas para celebrar o Halloween
Quem não quiser travessuras pode optar em preparar em casa o cupcake de cenoura, que ganha cobertura cremosa de chocolate e decoração com fantasmas, abóboras e outros símbolos da data.
A receita é prática e utiliza a Mistura para Bolo Renata Sabor Cenoura para facilitar o preparo.
O resultado? Bolinhos finalizados com ganache de chocolate meio amargo e confeitos coloridos, combinação que promete agradar aos pequenos - e aos adultos também.
Confira o passo a passo da receita:
Cupcake de Halloween
Ingredientes para a massa:
1 pacote de Mistura para Bolo Renata Sabor Cenoura
2/3 de xícara de leite (150 ml)
3 ovos
2 colheres de sopa de margarina (40 g)
15 forminhas de papel para cupcake
Para cobertura e decoração:
3 xícaras de chocolate meio amargo picado (300 g)
1 caixa de creme de leite (200 g)
2 colheres de sopa de mel
Confeitos decorativos de Halloween a gosto
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Modo de preparo:
Em uma tigela, prepare a mistura para bolo com o leite, os ovos e a margarina, seguindo as instruções da embalagem, até obter uma massa homogênea.
Em seguida, distribua a massa nas 15 forminhas de papel, preenchendo até 2 cm antes da borda.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até que um palito espetado no centro saia limpo. Depois, deixe os bolinhos esfriarem.
Enquanto isso, prepare a cobertura. Derreta o chocolate no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos. Acrescente o creme de leite e o mel e misture até formar uma ganache lisa e brilhante. Espere esfriar até atingir uma consistência firme.
Com os cupcakes frios e a cobertura pronta, coloque a ganache em um saco de confeitar com bico pitanga e faça movimentos circulares sobre cada bolinho. Para finalizar, decore com confeitos temáticos de Halloween e sirva em seguida.
Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 15 porções