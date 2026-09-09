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GASTRONOMIA Curitiba sedia programação internacional sobre os caminhos da gastronomia O chamado "G20 da gastronomia" vai reunir chefs brasileiros e estrangeiros para discutir sustentabilidade, cultura alimentar e inovação; evento gratuito

Curitiba receberá, em 8 de novembro, o evento “Gastronomia, Identidade e Transformação”, que integra o XVI International Council Meeting do Basque Culinary Center (BCC).



A programação, marcada para iniciar a partir das 9h, vai ocupar o Memorial de Curitiba, com entrada gratuita - e inscrição obrigatória para as áreas de acesso controlado.

Conhecido como o “G20 da gastronomia”, o encontro chega pela primeira vez ao Paraná e vai reunir profissionais e pesquisadores de diferentes países para discutir temas relacionados à gastronomia e aos sistemas alimentares, incluindo sustentabilidade, biodiversidade, cultura alimentar, inovação, saúde, identidade e transformação social.

Chefs

Entre os nomes previstos que participam do evento estão os de Manu Buffara, Joxe Mari Aizega, Trine Hahnemann, Elena Reygadas, Ángel León, Michel Bras, Narda Lepes, Alex Atala e Josh Niland.



A agenda contará com palestras, debates e demonstrações culinárias, além do anúncio do vencedor da 11ª edição do Basque Culinary World Prize.

Na área de Cozinha ao Vivo, chefs brasileiros de diferentes regiões apresentarão técnicas e preparos relacionados aos ingredientes e às características de seus territórios.



Felipe Cavalcanti, Saulo Jennings, André Saburó, Léo Paixão, Rafael Costa e Silva, Fred Caffarena, Manu Ferraz, Bianca Mirabili, Ivan Ralston, Tássia Magalhães e Eneko Izcue. Pedro Soares e Rodrigo Bellora também integram a programação, com horários ainda em definição.

Para degustar

O evento contará ainda com a Rua das IGs, espaço dedicado a produtores com Indicação Geográfica do Paraná e do Sul do Brasil.



Os visitantes poderão conhecer os produtos, participar de degustações e realizar compras diretamente com os produtores. O espaço e a exposição terão acesso livre, sem necessidade de inscrição.

Segundo Manu Buffara, chef paranaense e integrante do International Council do Basque Culinary Center, o encontro representa uma oportunidade de apresentar a especialistas estrangeiros a biodiversidade, os ingredientes, os produtores e os conhecimentos relacionados à cultura alimentar brasileira.

“Receber o International Council do Basque Culinary Center no Paraná é uma oportunidade de mostrar ao mundo a riqueza do nosso território, da nossa biodiversidade e das pessoas que constroem a gastronomia brasileira diariamente. Queremos promover um encontro que gere conexões, compartilhe conhecimento e fortaleça a gastronomia como instrumento de transformação social”, afirma a chef.

A realização do evento em Curitiba amplia a participação da cidade em discussões internacionais sobre gastronomia, sustentabilidade, inovação e alimentação.



Fundado em 2011, em Donostia-San Sebastián, na Espanha, o Basque Culinary Center atua nas áreas de educação, pesquisa, inovação e empreendedorismo gastronômico.

Serviço

Gastronomia, Identidade e Transformação | XVI International Council Meeting Paraná 2026

Quando: 8 de novembro de 2026, das 9h às 16h

Onde: Memorial de Curitiba – Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco, Curitiba (PR)

Acesso gratuito

Inscrições: gratuitas e obrigatórias para acesso ao setor reservado do Palco Principal e à área de Cozinha ao Vivo, com vagas limitadas, via Sympla

Rua das IGs e exposição: acesso livre, sem necessidade de inscrição

informações: Basque Culinary Center



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