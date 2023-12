Da maionese proteica ao molho de laranja com colágeno: pratos de Natal fitness de Joice Hasselmann

A- A+

Desde que começou o seu processo de emagrecimento em 2020 — que a ajudou a perder 24 quilos em poucos meses — e criou o protocolo JH para emagrecer com saúde, Joice Hasselmann usa suas redes sociais para ajudar e dar dicas para perder peso. No Natal, época do ano em que as pessoas costumam esbanjar nas ceias e esquecer os regimes, não poderia ser diferente.

Em entrevista ao Globo, a ex-deputada afirma que vai passar a data com a família em sua casa, e que ela mesmo vai vestir o avental de “chefe fitness” e vai fazer a ceia da virada do dia 24 de dezembro.

"Eu gosto de preparar esses pratos do protocolo sozinha. O gosto pela cozinha vem de família e eu adoro cozinhar. Começo escolhendo os ingredientes na feira, todos frescos e da estação e depois vou para a cozinha. Tem amigas minhas que pedem de presente de Natal uma das tortas fitness que eu faço de mousse", explica.



Entre suas receitas estão: uma maionese de camarão ultra proteica, barquinhas de endívia, molho de laranja e colágeno, cenouras glaceadas, mousse de chocolate e trufas de tâmara. Joice afirma que nada é desperdiçado. No dia seguinte, se sobrar comida, ela faz um almoço repaginado com as mesmas receitas.

"Se sobra um chester ou peru, eu desfio a carne e transformo num salpicão ou em uma salada de frango, algo assim ", diz. E engana quem pensa que ela é restritiva e não libera a bebida alcoólica durante a festa.

"Está liberada a taça para comemorar e festejar, um espumante ou um vinho. E não precisa ser apenas uma taça, pode abrir uma exceção, nada na vida precisa ser tão rígido. No dia seguinte, o melhor a se fazer é tomar um café da manhã mais leve, com mais frutas para repor o equilíbrio dos nutrientes do corpo", explica.

Confira 10 receitas que estarão na ceia da ex-deputada este ano:

Maionese de camarão ultra proteica

Ingredientes

500 g de camarões médios sem casca, limpos, temperados com sal e pimenta e cozidos no vapor (cuidado com o ponto. Quando ficarem rosados estão prontos).

Uma xícara de chá de ervilhas frescas cozidas na água e sal (Pode usar a congelada. Cozinhe seguindo as instruções da embalagem).

Duas xícaras de chá de batata inglesa cortada em cubos e cozidas.

Salsinha, cebolinha, sal e pimenta do reino agosto

Um pote de iogurte natural

Três ovos cozidos

Dois limões

Uma colher de sobremesa de mostarda dijon

Meia colher de café de alho picado (Opcional)

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer: coloque Todos os ingredientes do molho no liquidificador e bata bem até ficar com a consistência de maionese. Em uma travessa misture os camarões, as ervilhas, as batatas e uma porção generosa de cheiro verde. Acrescente a maionese proteica e se precisar acerte o sal e a pimenta. Sirva por cima de uma cama de folhas verdes.

Observação: os camarões podem ser substituídos por peito de frango em cubos.

Barquinhas de endívia

Ingredientes

12 folhas de endívias frescas

Duas maçãs verde picadas em cubos

12 unidades de nozes picadas grosseiramente

Uma xícara de chá de aipo picado

Uma colher de sopa de mostarda Dijon

Um copo de iogurte natural

Suco de 1 limão

Sal, pimenta do reino e ciboullete a gosto.

Como fazer: Lave e seque as folhas de endívias. Misture muito bem os outros ingredientes e recheia as folhas de endívias formando barquinhas. Polvilhe cibollete por cima e sirva.

Peru ou chester com cenouras glaceadas e molho de laranja com colágeno

Ingredientes

1 peru ou chester

Suco de 4 laranjas

Quatro folhas de louro

Meia xícara de chá de folhas de Sálvia

Seis dentes de alho grosseiramente amassados

Pimenta do reino em grãos

Uma xícara de chá de vinho branco seco

Modo de fazer: escolha a ave de sua preferência. Faça uma marinada com os outros ingredientes e deixe a ave nesse tempero de um dia para o outro. É importante que o peito tenha bastante contato com o molho da marinada. Asse a ave conforme as instruções da embalagem.

Molho de laranja e colágeno

Ingredientes

Uma xícara de chá de suco de laranja peneirado

Duas xícaras de chá de caldo de colágeno de galinha

Uma colher de sobremesa de amido de milho

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer: junte o suco de laranja e o caldo de colágeno e leve para reduzir pela metade. Dissolva o amido de milho em uma xícara de café de água e misture Aos poucos à redução. É importante que o molho não fique muito grosso, então use só o amido necessário. Acerte o sal e a pimenta e leve para uma molheira.

Cenouras glaceadas

Ingredientes



Um quilo de cenouras descascadas e cortadas em palito

Uma colher de sopa de folhas de tomilho fresco

Uma colher de sopa de mel

Modo de fazer: misture todos os ingredientes e leve em uma assadeira anti aderente Para assar até que a cenouras estejam caramelizadas. Sirva com a ave e o molho de colágeno.

Arroz com lentilha e cebolas tostadas

Ingredientes

Uma xícara de chá de arroz parboilizado

Uma xícara de chá de lentilhas

Uma cebola média picada em cubinhos

Uma colher de sobremesa de alho picado

Uma dose de caldo de colágeno de galinha (300ml)

Meia colher de café de cominho

Meia colher de café de pimenta preta

Um pau de canela

Uma colher de sopa de azeite

Três folhas de louro

Modo de fazer: lave bem as lentilhas e deixe de molho por meia hora. Refogue a cebola e o alho no azeite e junte o arroz. Refogue mais um pouco. Acrescente as lentilhas, os temperos e o caldo de colágeno quente. Vá adicionando água até que o arroz fique no ponto.

Cebolas tostadas

Ingredientes

Quatro cebolas cortadas bem fininhas em meia lua

Uma colher de sopa de azeite

Uma pitada de sal

Pimenta do reino a gosto

Folhas de tomilho

Modo de fazer: Misture bem todos os ingredientes e leve para assar em uma Airfryer. Asse até que a cebolas estejam bem douradas. É importante mexer de vez em quando. Sirva a cebola por cima do arroz com lentilha.

Caldo de colágeno de galinha

Ingredientes



Dois quilos de pé de galinha

Dois quilos de dorso de galinha

Quatro cebolas grandes com casca cortadas em quatro

Uma cabeça de alho cortada ao meio

Três talos de aipo picado

Um alho poró picado

Uma cenoura cortada grosseiramente

Quatro folhas de louro

Meia xícara de tomilho

Meia xícara de Sálvia

Meia xícara de alecrim

4 litros de água

Modo de fazer: coloque todos os ingredientes em uma panela grande e leve ao fogo até ferver. Abaixe o fogo e deixe cozinhar lentamente por no mínimo 2h. Vá acrescentando mais água se necessário. Coe tudo. Coloque o caldo na geladeira de um dia para o outro para que a gordura se separe do líquido. Retire toda a gordura, dívida em porções de 300 ml e congele. Use em todas as preparações que puder. É colágeno puro para cuidar da sua pele.

Mouse de chocolate 70% fit

Ingredientes

200 g de chocolate amargo 70%

3 claras de ovos

200 g de biomassa de banana-verde

100 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de xilitol ou eritrirol

Flor de sal para decorar

Modo de fazer: derreta o chocolate em banho-maria. Junte a biomassa e o leite de coco e misture bem até ficar uma massa homogênea. Aqueça as claras e o adoçante culinário em banho-maria até ficar morna. Leve as claras para batedeira e bata até formar picos firmes. Adicione as claras ao creme de chocolate misturando delicadamente. Coloque em um recipiente e leve para gelar por pelo menos 4h. Pode ser feito de um dia para o outro.

Trufa de tâmara

Ingredientes

400 g de tâmaras sem semente

Duas xícaras de chá de castanhas do Pará

Uma xícara de chá de água

Duas colheres de sopa de cacau em pó

Modo de fazer: em um processador bata as tâmaras, o cacau e a água até virarem um creme. Depois misture as castanhas e continue batendo até que fiquem totalmente trituradas. Modele as trufas com as mãos e finalize passando pelo cacau em pó.

