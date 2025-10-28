A- A+

Dario Cecchini Dario Cecchini vem ao Brasil para preparar a sua famosa bisteca fiorentina Rede Pobre Juan voltar a receber o açougueiro toscano, conhecido pelo respeito aos animais

Praticamente uma celebridade quando o assunto é bisteca fiorentina, o chef italiano Dario Cecchini, natural de Panzano, na Toscana (Itália), vem ao Brasil novamente a convite do Pobre Juan para assinar jantares especiais.

Entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, Cecchini dá o ar da graça em três endereços da rede Pobre Juan, em São Paulo: Shopping Cidade Jardim, Higienópolis e na recém-inaugurada casa do grupo, localizada no Shopping Jardins.

Sobre Cecchini

Dario Cecchini é reconhecido mundialmente por sua filosofia de respeito ao animal "do focinho ao rabo" e por suas habilidades e estilo marcante de tratar os animais o fizeram ser considerado o maior açougueiro do mundo.

“Dario é um grande amigo que temos o prazer de recebê-lo todos os anos. Os eventos com ele já viraram uma tradição para a marca e os nossos clientes já nos ‘cobram’ isso ao longo do ano” comenta Luiz Marsaioli, um dos sócios do Pobre Juan.

O primeiro dos jantares, no dia 31, será a “Officina della Bistecca”, com menu em três tempos, assinado por Dario, no qual a estrela é a bisteca fiorentina.

A noite terá música e harmonização. Reservas para a “Officina della Bistecca” são feitas exclusivamente pelo Sympla e custam R$ 792 por pessoa.

Já no dia 1º de novembro, o chef participa do evento “Mesa Tendências”, promovido pela revista “Prazeres da Mesa”, de onde segue para um jantar com convidados da revista no Pobre Juan de Higienópolis.

Com informações da assessoria de imprensa

