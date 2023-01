A- A+

Carnaval Day use: restaurante em Olinda lança estrutura para o Carnaval Oficina do Sabor, no Sítio Histórico de Olinda, abrirá as portas em esquema especial no domingo e terça de Carnaval

Um dos restaurantes mais tradicionais do Sítio Histórico de Olinda, o Oficina do Sabor, vai retomar sua agenda de Carnaval nos dias 19 e 21 de fevereiro. É quando o esquema de day use fica à disposição do público, com serviços exclusivos para o período.





No domingo (19), destaque para o open bar de espumante, cerveja, caipifrutas, caipirinha, gin, energético, uísque, água e refrigerantes, além de bufê com pratos variados preparados pelo chef César Santos. Já na Terça-feira Gorda (21), será a vez de preparar a Feijoada do Chef, que encerra os dias de folia na Cidade-Patrimônio, com direito a saída do boneco gigante de César Santos.



“Estamos preparando tudo com muito amor, caprichando em todos os detalhes, afinal, é um momento muito esperado por nós que somos foliões e que estamos morrendo de saudade do Carnaval. Foram dois anos parados durante o período da pandemia, então, só aumentou a vontade de comemorar essa festa cultural, tão animada, que é a cara do nosso povo e que a gente tanto ama. E tudo isso com muito conforto e segurança!”, comentou o chef.

Serviço

Day Use Carnaval 2023 no Oficina do Sabor

Domingo, dia 19/02 (10h às 17h)

Ingresso individual: R$ 450

Ingresso casal: R$ 850

Terça-feira Gorda, dia 21/02 (11h às 17h)

Feijoada individual: R$ 280

