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Entrevista Débora Fadul faz da gastronomia um caminho entre o campo e a mesa À frente do restaurante Diacá, chef guatemalteca defende a valorização dos ingredientes nativos e das tradições alimentares

Por mais distante que a Guatemala esteja distante do Brasil, precisamente na porção norte da América Central, um trabalho gastrô coloca luz a uma reflexão comum a todos os povos: o papel de um cozinheiro na sua comunidade.

O tema levantado pela chef Débora Fadul, de 40 anos, vibra nos detalhes do seu restaurante Diacá, na Cidade da Guatemala, ocupante da posição 37 do Latin America’s 50 Best Restaurants, com proposta 100% local.

Como surgiu seu interesse em trabalhar unicamente com ingredientes da Guatemala?

Entendi que somos pontes que conectam o campo ao consumidor. Somos mensageiros de tudo o que está envolvido para levar alimentos à mesa.

Quando você entende que faz parte de algo maior do que você mesmo, seus esforços passam a se voltar para a comunidade e para o efeito de ser um canal de transformação. Valorizar novamente o que cultivamos na Guatemala e reconhecer o valor que esses produtos têm no exterior foi um trabalho de dentro para fora.

Restaurante valoriza ingredientes nativos | Crédito: Andres Mendez/Divulgação

Como começou o Diacá?

Com o desejo de devolver valor àqueles que merecem ser valorizados. Começou com a intenção de reconstruir conexões que foram rompidas ao longo do caminho da restauração, um caminho que muitas vezes não respeitou o verdadeiro significado da palavra “restaurar”: restaurar desde o espírito próprio até o espírito dos nossos Guardiões da Terra, gerando assim um impacto no campo.

Para o turista qual ingrediente típico melhor representa a história gastronômica do país e por quê?

Podemos falar não apenas de ingredientes, mas também de métodos de preparo, como a nixtamalização (processo de cozimento e maceração do milho); de sistemas agrícolas, como a milpa; e até da secagem da hoja santa (planta nativa) para colocar sobre os grãos e afastar pragas...

Ingredientes como milho, abóbora, feijão, tomate, amaranto, pimenta-da-jamaica, cacau... Ufa, há tanto para falar sobre o que se encontra no campo, alimentos de alto valor nutricional e sabores que você só encontra aqui, na Mesoamérica.

Salão do restaurante Diacá | Crédito: Lia Cohen/Andrea Villagran/Divulgação

Você supervisiona o trabalho de agricultores e fornecedores de ingredientes no campo?

Sim. Por meio do nosso sistema de degustação, provamos todos os ingredientes que recebemos e elaboramos uma ficha técnica de cada um. Também vamos às propriedades e mantemos uma relação próxima com eles, visitando seus locais de produção para acompanhar suas práticas.

Qual é o desafio de trabalhar com ingredientes típicos em na alta gastronomia?

É prestar-lhes homenagem, pois, para mim, a alta gastronomia não consiste em usar ingredientes caros ou supervalorizados, mas sim em utilizar ingredientes do cotidiano do guatemalteco, valorizando suas características e o trabalho dos agricultores, e mostrar aos guatemaltecos que aquilo que é cotidiano

Quem é o público que mais frequenta o Diacá hoje em dia? De onde vêm?

Turistas guatemaltecos, e adoramos receber agricultores; temos como regra convidar nossos agricultores para comer aqui a cada 15 dias, além de turistas de todo o mundo: Espanha, Itália, Rússia, França, América do Sul e América do Norte.

Como você quer que seu cliente se sinta depois de visitar seu restaurante?

Para nós, é um presente servir, acolher e nutrir... Criamos um espaço onde a mensagem é lembrar que cozinhar é nutrir os seres que se entrelaçam, os laços que rompemos, a cadeia de valor que formamos, nós, seres humanos, e a natureza, pois somos parte dela e ela é parte de nós.

Mal nos damos conta de que, hoje, sabemos comer, segurar um garfo, mastigar e sentir sabores graças a alguém que dedicou tempo para nos ensinar e nos guiar, seja mãe, pai, avó, tia, irmãos ou babá; alguém teve de estar presente para você nos primeiros anos para que você se tornasse um ser humano funcional.

Valorizamos pouco a criação e o desafio de criarmos alguém em meio a um mundo que nos afasta desse processo. Isso nos confirmou que a empatia, a presença e o propósito sempre movem as coisas.

Por isso, cada detalhe, desde os guardanapos até os pratos e a madeira dos móveis, tem uma história; tudo é feito por nossa equipe, por artesãos locais e com materiais guatemaltecos maravilhosos, para nutrir vocês com sabores para o corpo e com detalhes para o coração e a alma.

Buscamos fazer com que nossos clientes saiam com uma visão mais ampla do que realmente é o trabalho na restauração e o impacto que causamos ao tomar decisões sobre os alimentos que consumimos, quem os manipula e como, mas principalmente sobre o "porquê": a intenção por trás de tudo.

Para que tudo funcione no Diacá, quantas pessoas trabalham com você e quantas se dedicam à cozinha?

Para que tudo funcione no Diacá, todos nós devemos trabalhar como um organismo vivo, onde cada um compreende a importância da intenção com a qual fazemos as coisas, o porquê!

Depende de Manuel, Sindi, Javier, Jaime, Dai, Abby, Juan Pa, Wilson, Jose, Jose Antonio, Antonio, Edras, Estuardo, Mynor, Esvin, dos produtores, dos fornecedores e de muitos outros... e de mim.Todos somos cozinheiros, mas apenas 9 atuam na cozinha.



Serviço:

Endereço: Km 8 carretera a Muxbal, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Ciudad da Guatemala

Instagram: @diacagt

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