Degustação dos vinhos chilenos Morandé, em Caruaru, nesta quinta (15); saiba mais

Amanhã, 15, o Mesa Posta Pra Quem Gosta e a Diplano Comunicação Estratégica promovem o evento "Noite do Vinho Chileno", no restaurante The Black Angus Caruaru, dentro do Shopping Difusora, a partir das 19h.

Na ocasião, serão degustados os vinhos da vinícola Morandé, importados pela Wine Concept Brasil, com harmonização de finger foods inspirados em preparações típicas do Chile, assinados pelo chef Victor Monteiro, da casa anfitriã.



A harmonização da noite ficará a cargo do sommelier Angelo Miranda, formado pela Associação Brasileira de Sommelier São Paulo (ABS-SP), Angelo Miranda foi eleito Melhor Sommelier de Pernambuco em 2012, pela Revista Prazeres da Mesa e pela importadora Cantu.

O evento

A degustação dos vinhos Morandé passará pela análise sensorial dos rótulos, com informações sobre os processos de produção, harmonização e variedades de uvas.



O Chile é um dos principais produtores de vinho da América do Sul e figura entre os maiores exportadores mundiais.

Como participar

O valor da adesão para a "Noite do Vinho Chileno" é de R$ 164, incluindo degustação, palestra e taça personalizada da Tuli Taças.

As inscrições podem ser feitas aqui

