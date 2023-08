Depois de quase três anos, o Guia Michelin volta ao Brasil; saiba mais detalhes

A- A+

O Guia Michelin está de volta ao Brasil e retomará a atualização de suas seleções de restaurantes nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, suspensas no fim de 2020. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024.

“Temos o prazer de anunciar a retomada de nossas atividades de recomendação gastronômica no Brasil. Isso foi possível graças ao apoio oficial das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, cujo compromisso sincero e permanente é de sublinhar o relançamento das nossas seleções de restaurantes, que voltará a homenagear os melhores estabelecimentos locais e os profissionais de talento responsáveis por eles”, comenta Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do guia.

As recomendações gastronômicas serão atualizadas exclusivamente em formato digital no site. Os restaurantes serão selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores do Guia de acordo com a metodologia histórica e universal da publicação, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015.

Até antes da paralisação por conta da pandemia, nenhuma casa brasileira contava com três estrelas e apenas quatro restaurantes possuíam duas estrelas. São eles: D.O.M. (Alex Atala), Ryo (Edson Yamashita) – fechado, Oro (Felipe Bronze), Oteque (Alberto Landgraf).

Veja também

GASTRONOMIA Açaí, o fruto amazônico que conquistou o mundo