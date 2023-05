Descubra como harmonizar o vinho perfeito para cada fatia de pizza

A- A+

A harmonização de vinhos é uma verdadeira obra de arte culinária, capaz de elevar a experiência gastronômica a patamares divinos. E se tem uma combinação que desperta paixões e deixa o paladar em êxtase, é a união perfeita entre vinhos e pizzas. Mas como encontrar o par ideal para cada fatia? Descubra agora os segredos por trás dessa deliciosa sinfonia de sabores.

De acordo com Frederico Nunes, especialista da Porto a Porto, entre as principais características do vinho que desempenham um papel crucial nesse encontro perfeito: o tanino e a acidez. “Taninos são compostos químicos encontrados principalmente na casca, sementes e engaços das uvas, que conferem ao vinho uma sensação de adstringência, ou seja, de ‘amarração’ na boca. Já a acidez traz refrescância e ajuda na longevidade do vinho”, explica.



Para os amantes das pizzas mais generosas e suculentas, com bastante queijo e outras gorduras, a sugestão é apostar em vinhos com taninos marcantes. Segundo Nunes, essa combinação faz com que a boca fique fresca e pronta para o próximo pedaço. Um exemplo perfeito é o vinho tinto Alfredo Roca Malbec, que, quando harmonizado com a pizza Diavola do Madá Pizza & Vinho, pizzaria napolitana de Curitiba (PR), que leva molho de tomates, mozzarella, pepperoni e pimenta calabresa, é capaz de criar uma sinfonia de sabores inigualável.

Para quem prefere sabores mais leves e sutis, mas que ainda contem com a presença do queijo, como a tradicional Margherita, a escolha do vinho deve acompanhar essa suavidade. “Opte por um tinto leve e frutado, com taninos sedosos, como o Corbelli Chianti. Essa combinação delicada, ao lado da Margherita DOP, preparada com tomates San Marzano, mozzarella fior di latte, parmigiano reggiano e azeite de oliva extra virgem especial, irá encantar seu paladar com uma elegância única”, conta.

Já para as pizzas que incorporam os frutos do mar, como a de alici, a sugestão do especialista é apostar em vinhos brancos ou reses leves, com baixa acidez e ausência de taninos, que realçam o sabor dos ingredientes marinhos. Agora, para aqueles que buscam uma escolha versátil, um verdadeiro coringa para todas as ocasiões é o espumante Cava, elaborado pelo método tradicional utilizado na produção de champanhe. “Devido a sua cremosidade e acidez alta, o espumante pode acompanhar desde pratos leves até os mais gordurosos”, afirma.

Por fim, o especialista enfatiza que, embora existam harmonizações mais indicadas, é fundamental considerar o gosto pessoal de cada indivíduo que irá desfrutar dessas combinações. "Cada pessoa possui sensibilidades distintas em relação aos diferentes componentes de sabor e aroma. Portanto, as harmonizações também devem levar em conta essas preferências individuais", complementa Frederico Nunes, especialista da Porto a Porto.





