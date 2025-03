A- A+

Pesquisa Acima da média mundial, 91% dos brasileiros se preocupa com desperdício de comida em restaurantes Pesquisa Barômetro, realizada anualmente pela Ticket, marca da Edenred de Benefícios e Engajamento, aponta que preocfupação dos brasileiros com desperdício é 19 pontos percentuais superior à mundial

O desperdício de alimentos em restaurantes mostrou ser um tema sensível para a maioria dos brasileiros. Segundo a pesquisa Barômetro, realizada anualmente pela Ticket, marca da Edenred de Benefícios e Engajamento, para entender o comportamento das pessoas em relação à alimentação fora do lar, 91% dos brasileiros e brasileiras disseram preocupar com o desperdício de alimentos em restaurantes.



O resultado da pesquisa - realizada com quase 50 mil pessoas trabalhadoras e mais de 1.400 restaurantes em 22 países ao redor do mundo - é 19 pontos percentuais superior à média mundial (72%).

“Ao lado da Colômbia, também com 91% das respostas positivas, o Brasil lidera o ranking de consumidores mais preocupados com o desperdício alimentar. Na sequência, aparecem a Espanha, com 82,6%, a França, com 82,3%, e a Turquia, com 82,1%”, revela Jean Castro, Diretor de Rede de Estabelecimentos da Ticket. “Esse resultado evidencia a maturidade dos brasileiros e brasileiras para um tema tão importante no segmento de alimentação fora do lar”, completa. Ainda segundo o levantamento, 70% gostariam de saber quais restaurantes possuem iniciativas para reduzir o desperdício.

Outros números

Quando questionadas sobre quais práticas anti-desperdício gostariam que fossem adotadas pelos restaurantes, 59% mencionaram a distribuição de recipientes para levar para casa o alimento que não conseguiu consumir no local.



Disponibilizar porções de diferentes tamanhos para uma mesma refeição foi a opção citada por 51%, enquanto 37% mencionaram o aproveitamento máximo dos ingredientes.



“Pesquisas como essa, que revelam hábitos e preferências das pessoas, são importantes para nortear a atuação dos comerciantes, dando a eles base aprimorar cada vez mais seus serviços e atendimentos", completa.

A atuação dos restaurantes

A pesquisa Barômetro também ouviu a opinião dos comerciantes brasileiros sobre o desperdício alimentar. Quando perguntados se ações nesse sentido são um critério que atrai consumidores para o seu estabelecimento, 59% concordam com a afirmação, e apenas 20% discordam.



Já sobre a implementação de medidas contra o desperdício, 78% afirmaram que já implementaram algumas ações, deixando o Brasil atrás apenas da Suécia, que registrou 81%.

“Ao revelarem quais são seus principais interesses, 53% gostariam de participar de workshops e oficinas para aprender sobre alimentação saudável e desperdício de alimentos. Isso mostra o quanto estão dispostos a se atualizar sobre essa demanda crescente do mercado”, finaliza Castro.

