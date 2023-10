A- A+

Cidadania Desperdício zero: confira quatro dicas para reaproveitar ao máximo os alimentos no dia a dia

Apesar da queda nos preços da comida nos últimos meses, o Brasil ainda possui mais de 70 milhões de pessoas que enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Diante desse cenário, o não desperdício e reaproveitamento dos alimentos é um gesto de respeito e cidadania.

Por sugestão de especialistas em alimentação da Ajinomoto do Brasil, divulgamos soluções práticas para combater o desperdício de alimentos e promover a conscientização sobre a importância de utilizar os recursos alimentares de forma mais eficiente e sustentável. De acordo com Priscila Andrade, gerente de Marketing-Nutrição e SAC da Ajinomoto do Brasil, uma das iniciativas são os constantes investimentos no portal de receitas Sabores Ajinomoto, oferecendo aos consumidores mais de cinco mil receitas e diversos conteúdos sobre alimentação e culinária.

A plataforma incentiva os consumidores a aproveitarem ao máximo os alimentos e oferece dicas para promover uma alimentação equilibrada. Além de inspirar a criatividade na preparação de pratos com ingredientes reaproveitados, contribuindo assim para a redução do desperdício alimentar, também está preocupada no equilíbrio da alimentação do dia a dia.

“O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, porém enfrenta o desafio de desperdiçar cerca de 30% de sua produção, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Reduzir o desperdício de alimentos é uma contribuição essencial para o meio ambiente somada à necessidade de uma melhor distribuição dos alimentos à população brasileira. A plataforma Sabores Ajinomoto promove essa conscientização e incentiva a exploração de novas receitas e sabores na cozinha dos consumidores”, explica Priscila.

Dicas práticas para reduzir o desperdício

- Utilize os alimentos de maneira completa: extraia o potencial máximo dos ingredientes, incorporando cascas e talos de vegetais, bem higienizados, em sopas e pratos finais, integrando bagaços de frutas em bolos e doces, e aproveitando até mesmo a água de cozimento rica em vitaminas para elaborar purês e arroz.



- Priorize o uso dos ingredientes adquiridos há mais tempo: mantenha o controle do estoque, garantindo que os alimentos mais antigos sejam usados antes dos mais recentes. Etiquete todos os itens retirados da embalagem original, incluindo produtos frescos, para evitar desperdícios.



- Opte por receitas versáteis: reavalie o cardápio diariamente para criar pratos que tenham como base ingredientes em comum, reduzindo a necessidade de adquirir uma grande variedade de itens. Produtos como os da linha Caldos SAZÓN® Lev com sódio reduzido podem ser utilizados em diversas preparações, por exemplo, e ainda contribuir com o consumo de sódio.



- Transforme sobras em novos pratos: um arroz do dia anterior pode se tornar um delicioso arroz com legumes, adicionando AJI-NO-MOTO®, que traz o verdadeiro gosto umami para os seus preparos e deixa a receita ainda mais saborosa.

Veja também

Sabores Magnum lança no Brasil chocolate rosa feito com cacau ruby; saiba mais sobre a novidade