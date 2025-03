A- A+

Sabores Detox pós-Carnaval: confira dicas para desintoxicar o corpo e recuperar as energias Saladas Detox com grãos, castanhas e amendoins da Yoki são ótimas opções para a recuperação do corpo após dias de exageros alimentares

Os dias de Carnaval geralmente é período de excessos, com ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação menos seletiva e longos períodos de desgastes sob o sol. Passada a folia, hábitos saudáveis são fundamentais para a recuperação física e mental.

Para promover uma desintoxicação em busca do bem-estar, apresentamos algumas dicas de saladas leves e nutritivas para ajudar nessa recuperação, com ingredientes poderosos e saborosos como grãos, castanhas e amendoins.

São pratos que ajudam a reequilibrar a alimentação e contribuem para o processo de desintoxicação do organismo. O grão-de-bico, por exemplo, é uma ótima fonte de fibras e proteínas vegetais, enquanto as castanhas e amendoins fornecem gorduras boas, vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do corpo. Tome nota!



Salada de grãos e sementes

Tempo de preparo: 12 horas

Rendimento: 5 porções

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão de bico

1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de trigo em grão

1 colher de sopa de gergelim (branco ou preto)

1 colher de sopa de semente de abóbora sem casca

1 colher de sopa de semente de girassol

1 xícara de chá de tomate cereja

½ xícara de chá de uva passa branca ou preta

1 punhado de folhas de hortelã

Manjericão a gosto

Suco de 1 limão

Sal e Azeite de oliva a gosto



Modo de Preparo:

Deixe o grão de bico, a lentilha e o trigo de molho por 12 horas. Escorra e cozinhe cada um dos grãos separadamente em água limpa.



Depois de ferver, conte 1 minuto pra lentilha, 10 minutos para o trigo e o grão de bico. Após, escorra e reserve. Em seguida, toste levemente o gergelim, semente de abóbora e girassol em uma frigideira (sem óleo). Para servir, misture todos os ingredientes e tempere na hora. Observação: os grãos devem ficar inteiros e não muito moles.

Salada de legumes, grãos e castanhas

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

500 g de ervilha

1 abobrinha pequena ralada

1 cenoura média ralada

1 maço de brócolis pequeno usei ninja mas pode ser o tradicional

120 g amendoim Yoki torrado ou castanha de caju

6 talos de cebolinha cortado

Para o molho

60 ml shoyu (4 c. sopa)

30 ml oleo de gergelim tostado (2 c. sopa)

30 g de gergelim preto tostado

15 ml vinagre balsamico (1 c. sopa)

Azeite para finalizar

Pimenta do reino moída na hora

Modo de Preparo

Cozinhe no vapor a cenoura e a abobrinha ralada com floretes de brócolis. Corte os legumes em tamanhos médios. Cozinhe a ervilha apenas com o sal. Com todos os ingredientes já frios, misture em um bowl bem grande. Divida as castanhas ou amendoim, metade misturando na salada e o restante finalizando junto com um fio generoso de azeite.

Salada de grão-de-bico com proteínas

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico Yoki cozido

1 ovo cozido picado

1/2 cebola roxa picada

2 colheres de sopa de pimentão vermelho picado=

2 colheres de sopa de salsa picada

1 lata de atum sólido escorrido

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino Kitano a gosto=

Opcional: 1 pacote de Batata Palha Yoki 100g

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e finalize um fio de azeite por cima. Leve para a geladeira e na hora de servir salpique a batata palha por cima.

