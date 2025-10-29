A- A+

CHURRASCADA Dia 15 de novembro tem o 1º Festival BBQ Texas Grill, no Shopping Costa Dourada Evento terá oito horas de duração e programação musical com DJ e bandas

Está marcada para 15 de novembro a primeira edição do Festival BBQ Texas Grill, um churrasco open food, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Na área externa do Shopping Costa Dourada, mais de 20 estações vão oferecer cortes variados de carnes, preparados por especialistas, totalizando oito horas de evento.

Programação

Dentro da programação do Festival BBQ Texas Grill haverá atrações musicais com o DJ Luan, Na Reserva do Rock e A Banda da Praia. O evento tem classificação livre e ingressos à venda pelos valores de R$ 100 e R$ 70 (crianças a partir de 7 anos). Crianças até seis anos não pagam a entrada.

O 1º Festival BBQ Texas Grill é uma produção do Grupo Água, com apoio do Shopping Costa Dourada e oferecimento do Restaurante Steak House Texas Grill.



SERVIÇO

Festival BBQ Texas Grill

Quando: 15 de novembro, das 12h às 20h

Onde: Arena Costa Dourada - Shopping Costa Dourada, Cabo de Santo Agostinho

Atrações musicais: DJ Luan, Na Reserva do Rock e A Banda da Praia

Ingressos: R$ 100 (1º lote); R$ 70 (crianças a partir de 7 anos); crianças até seis anos não pagam

À venda no shopping e também no site Ticket Digital

Informações: @festivalbbq.texasgrill

*Com informações da assessoria de imprensa

