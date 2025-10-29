Qua, 29 de Outubro

CHURRASCADA

Dia 15 de novembro tem o 1º Festival BBQ Texas Grill, no Shopping Costa Dourada

Evento terá oito horas de duração e programação musical com DJ e bandas

Festival BBQ Texas Grill acontece no dia 15 de novembroFestival BBQ Texas Grill acontece no dia 15 de novembro - Fotos: Samanta Mendonça/Divulgação e Divulgação

Está marcada para 15 de novembro a primeira edição do Festival BBQ Texas Grill, um churrasco open food, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. 

Na área externa do Shopping Costa Dourada, mais de 20 estações vão oferecer cortes variados de carnes, preparados por especialistas, totalizando oito horas de evento. 

Programação
Dentro da programação do Festival BBQ Texas Grill haverá atrações musicais com o DJ Luan, Na Reserva do Rock e A Banda da Praia. O evento tem classificação livre e ingressos à venda pelos valores de R$ 100 e R$ 70 (crianças a partir de 7 anos). Crianças até seis anos não pagam a entrada. 

O 1º Festival BBQ Texas Grill é uma produção do Grupo Água, com apoio do Shopping Costa Dourada e oferecimento do Restaurante Steak House Texas Grill.


SERVIÇO
Festival BBQ Texas Grill
Quando: 15 de novembro, das 12h às 20h
Onde: Arena Costa Dourada - Shopping Costa Dourada, Cabo de Santo Agostinho
Atrações musicais: DJ Luan, Na Reserva do Rock e A Banda da Praia
Ingressos: R$ 100 (1º lote); R$ 70 (crianças a partir de 7 anos); crianças até seis anos não pagam 
À venda no shopping e também no site Ticket Digital
Informações: @festivalbbq.texasgrill

*Com informações da assessoria de imprensa

