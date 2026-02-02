A- A+

RECEITA Dia do Bolo de Cenoura: aprenda receita numa versão brûlée do queridinho do paladar brasileiro Receita tem entre os ingredientes a margarina sem sal, tanto para a massa quanto para o creme de baunilha

Pode ser para um café da manhã ou para degustar como sobremesa, tal qual cai (muito) bem em um lanche de fim de tarde.



O fato é: o bolo de cenoura é um queridinho nacional e, por isso mesmo, tem um dia para chamar de seu.



Nesta terça-feira (3) é celebrado o Dia Nacional do Bolo de Cenoura, que tem na versatilidade de combinações um dos seus pontos fortes.



Que tal aprender a fazê-lo numa versão brûlée? O setor de receitas da Qualy ensina como fazer.





RECEITA



Bolo de Cenoura na versão brûlée

Ingredientes para a massa:

3 cenouras médias sem cascas e cortadas em pedaços

4 ovos

1 xícara de chá de margarina sem sal, derretida

1 xícara e meia de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó





Ingredientes para o creme de baunilha:

2 xícaras de chá de leite

5 colheres de sopa de açúcar refinado

3 gemas de ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de margarina sem sal em temperatura ambiente

Gotas de essência de baunilha, a gosto

Para finalização, 1/2 xícara de chá de açúcar demerara ou cristal

Modo de preparo:

1 - No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, a margarina sem sal e o açúcar refinado por alguns minutos, até que a mistura esteja bem homogênea e não tenha nenhum pedaço de cenoura;

2 - Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha e o fermento. Misture bem;

3 - Asse em uma forma tipo piscina ou charlotte, untada e enfarinhada, em forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 40 minutos, ou até que, quando espetar a massa com um palito, ele saia seco.



Modo de preparo do creme de baunilha:

1 - Em uma panela média, leve o leite e metade do açúcar refinado ao fogo até ferver e desligue o fogo;

2 - Coloque as gemas, o restante do açúcar e o amido de milho em uma tigela e bata bem com um batedor de arame, até que a mistura fique esbranquiçada. Coloque o leite fervido, ainda quenta, nessa mistura, aos poucos, mexendo sempre;

3 - Coloque a mistura de leite e gemas na panela e volte ao fogo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar, na consistência de um creme grosso. Desligue o fogo e passe o creme de confeiteiro por uma peneira, para retirar possíveis grumos;

4 - Armazene o creme em um pote e coloque o filme plástico tocando no creme, para que não se forme a película, e leve à geladeira.

Finalização:

1 - Desenforme o bolo, espalhe o creme de baunilha no centro do bolo e polvilhe açúcar cristal;

2 - Queime o açúcar com o maçarico até formar uma camada crocante e sirva a seguir

