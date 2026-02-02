Dia do Bolo de Cenoura: aprenda receita numa versão brûlée do queridinho do paladar brasileiro
Receita tem entre os ingredientes a margarina sem sal, tanto para a massa quanto para o creme de baunilha
Pode ser para um café da manhã ou para degustar como sobremesa, tal qual cai (muito) bem em um lanche de fim de tarde.
O fato é: o bolo de cenoura é um queridinho nacional e, por isso mesmo, tem um dia para chamar de seu.
Nesta terça-feira (3) é celebrado o Dia Nacional do Bolo de Cenoura, que tem na versatilidade de combinações um dos seus pontos fortes.
Que tal aprender a fazê-lo numa versão brûlée? O setor de receitas da Qualy ensina como fazer.
Leia também
• Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa
• Fit: aprenda a receita passo a passo de uma torta saudável de ratatouille
• Fácil de fazer, aprenda a receita do brownie tradicional, bolinho denso de chocolate
RECEITA
Bolo de Cenoura na versão brûlée
Ingredientes para a massa:
3 cenouras médias sem cascas e cortadas em pedaços
4 ovos
1 xícara de chá de margarina sem sal, derretida
1 xícara e meia de chá de açúcar refinado
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
Ingredientes para o creme de baunilha:
2 xícaras de chá de leite
5 colheres de sopa de açúcar refinado
3 gemas de ovo
2 colheres de sopa de amido de milho
2 colheres de sopa de margarina sem sal em temperatura ambiente
Gotas de essência de baunilha, a gosto
Para finalização, 1/2 xícara de chá de açúcar demerara ou cristal
Modo de preparo:
1 - No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, a margarina sem sal e o açúcar refinado por alguns minutos, até que a mistura esteja bem homogênea e não tenha nenhum pedaço de cenoura;
2 - Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha e o fermento. Misture bem;
3 - Asse em uma forma tipo piscina ou charlotte, untada e enfarinhada, em forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 40 minutos, ou até que, quando espetar a massa com um palito, ele saia seco.
Modo de preparo do creme de baunilha:
1 - Em uma panela média, leve o leite e metade do açúcar refinado ao fogo até ferver e desligue o fogo;
2 - Coloque as gemas, o restante do açúcar e o amido de milho em uma tigela e bata bem com um batedor de arame, até que a mistura fique esbranquiçada. Coloque o leite fervido, ainda quenta, nessa mistura, aos poucos, mexendo sempre;
3 - Coloque a mistura de leite e gemas na panela e volte ao fogo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar, na consistência de um creme grosso. Desligue o fogo e passe o creme de confeiteiro por uma peneira, para retirar possíveis grumos;
4 - Armazene o creme em um pote e coloque o filme plástico tocando no creme, para que não se forme a película, e leve à geladeira.
Finalização:
1 - Desenforme o bolo, espalhe o creme de baunilha no centro do bolo e polvilhe açúcar cristal;
2 - Queime o açúcar com o maçarico até formar uma camada crocante e sirva a seguir