Consumo Dia da Cerveja: saiba mais sobre a versão zero álcool da bebida Tecnologia favorece a criação de sabores cada vez mais parecidos com a versão tradicional

Já pensou em comemorar o Dia Mundial da Cerveja (1º de agosto) com uma bebida zero álcool? Pois esta é uma opção que vem ganhando espaço no mercado por conta das mudanças nos hábitos de consumo.

A preocupação com saúde e bem-estar é um dos motivos que motiva a nova geração para a escolha de um produto que provoque menos efeitos ao corpo.

Nessa direção, as marcas estão investindo pesado em sabores que se assemelhem à pedida tradicional, incluindo elementos identicos à versão com zero ou baixo teor alcoólico. Leia-se água, lúpulo, leveduras e cereais.

Segundo Anna Paula Alves, Diretora de Categoria Cervejeira, na Ambev, a indústria está investindo em tecnologias capazes de produzir cervejas com sabores próximos ao que o público está acostumado.

“O segredo está na composição. Cada ingrediente, malte, lúpulo e até mesmo a água, é rigorosamente selecionado para assegurar aromas e sabores autênticos, muito similares aos das cervejas com álcool”, afirma.

Processo

Com os ingredientes definidos, inicia-se o processo de malteamento. Na etapa seguinte, ocorre a mostura, em que o malte é misturado com água quente para extrair os açúcares que darão origem ao mosto.

Após a fervura, é adicionado o lúpulo, responsável pelo amargor e pelo aroma característico da bebida. É nesse momento que entra a arte cervejeira: diferentes aromas podem ser incorporados, conforme o estilo, definindo o perfil único de cada rótulo.

Ao contrário do processo tradicional, em que as leveduras fermentam os açúcares do mosto, gerando álcool, na cerveja zero a fermentação é controlada para manter o teor alcoólico no nível mínimo.

Depois disso, uma etapa extra garante que a bebida seja totalmente sem álcool, por meio de métodos como evaporação sob vácuo ou osmose reversa, que removem o álcool sem comprometer o sabor nem o aroma. Por fim, a cerveja é carbonatada, envasada e está pronta para o consumidor.



