A- A+

O Dia da Gula, instituído em 26 de janeiro, não é uma celebração à alimentação desenfreada, mas um convite para reflexão sobre deste que é considerado um dos sete pecados capitais e pode ser classificado pela ciência como compulsão alimentar. No confinamento do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet tem se queixado desse transtorno. Mas você sabe quais são os sintomas que indicam que você tem esse problema? Especialista ajuda a identificar e saber o momento de buscar ajuda profissional.

Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde - OMS, cerca de 4,7% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno relacionado à alimentação. Os transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo.

O caso de Yasmin Brunet se tornou emblemático e um dos assuntos mais comentados da internet é a relação da modelo com a comida. A própria participante revelou que sofre com o transtorno, fato que foi confirmado por sua mãe aqui fora, Luiza Brunet.

Entenda a compusão alimentar

Quem sofre desse transtorno, devora uma quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir de 4 mil a 15 mil calorias em poucos minutos — a média recomendada para um adulto saudável são 2 mil calorias por dia. Isso pode estar aliado à obesidade, uma vez que a parte excedente do alimento consumido será armazenado na forma de gordura, como também pode estar associado à bulimia, com episódios de vômitos forçados, exercícios excessivos, uso frequente de laxantes ou diuréticos, após o maior consumo calórico.



Todos os casos ligados aos transtornos alimentares precisam de muita atenção. Há um grande desbalanceamento do corpo e da mente que precisam de cuidados simultâneos. Segundo a nutricionista Fernanda Larralde, especializada em Nutrição Esportiva, Saúde da Mulher e Fitoterapia, formada em Coaching Nutricional e palestrante, há cuidados que precisam ser tomados com a ajuda de um profissional.

"Um dos cuidados primordiais é a aplicação dos princípios da Nutrição Comportamental, que está diretamente ligada à parte emocional do paciente. Quando uma pessoa não se relaciona bem com o alimento, não percebendo a hora da fome e o momento da saciedade, é extremamente necessário que essa pessoa seja conduzida a enxergar isso, acolhendo os sentimentos e não se sentindo culpada." Diz a especialista, ao explicar que todo esse processo acontece de forma guiada, cuidadosa e amorosa, para que seja um processo o mais leve possível.

Tratamento

A Nutrição Comportamental, através de um nutricionista capacitado, considera as emoções, os hábitos e as condutas de cada paciente para orientá-lo a adotar mudanças de maneira personalizada e adequar sua rotina alimentar na busca de uma alimentação saudável, nutritiva e prazerosa, considerando os aspectos sociais, fisiológicos e emocionais que influenciam o ato de comer.

A profissional comenta que é mais comum do que se imagina que as pessoas utilizem a alimentação como forma de compensação para um problema emocional mais profundo. "Com o diagnóstico obtido por meio da anamnese e recordatório alimentar, eu, como nutricionista comportamental, percebo a ligação direta com fatores emocionais associados à ansiedade, traumas e inseguranças, etc. Em casos que envolvam transtornos, sempre há algum fator emocional que é compensado na comida”, afirma Fernanda.

Após aprender a se relacionar emocionalmente com o ato de comer é feita uma reintrodução alimentar, como se fosse com uma criança pequena. "Primeiro, partimos pelos alimentos que o paciente gosta mais, que há uma familiaridade, tendo em vista também a acessibilidade a esses alimentos, sem uma dieta rígida estabelecida. E tempo a tempo o tratamento vai evoluindo.

Indicações

Desde o início do processo com o paciente, é indicada uma dieta rica em proteínas, fibras, gorduras saudáveis, cereais integrais e outros produtos que colaboram diretamente com a saciedade e que também auxiliam o organismo a responder de maneira mais saudável.



"Nessa nova realidade, é recomendável que o paciente busque lojas e locais onde a alimentação saudável esteja estampada nas prateleiras, corredores e carrinhos. Vale lembrar que o olhar do comedor compulsivo precisa ser guiado e por isso, em um supermercado cheio de oportunidades que podem se tornar um problema, será ainda mais difícil manter o posicionamento. Então, num primeiro momento, é super interessante que esse paciente compre seus alimentos em locais especializados em comida viva, saudável e que ofereçam opções de produtos naturais e nutritivas", aconselha a especialista.

Com isso, já tem muita gente mordendo a sugestão da nutróloga. Segundo a agência de pesquisa Euromonitor, o setor cresceu 33% em todo o país nos últimos anos. Com isso, o Brasil é o 7º no mundo no mercado de alimentos e bebidas saudáveis, movimentando R$100,2 bilhões, e até 2025, o setor deve crescer mais 27%. Isso inclui produtos sem glúten, vegetariano, vegano e fitness.

Fernanda não faz dieta nas sugestões e prossegue com mais uma dica de peso. "Eu, particularmente, conheço a loja Bio Mundo que atende a mim e meus pacientes com tudo que precisamos para manter uma alimentação de qualidade, com diferentes tipos de produtos naturais e saborosos. A loja tem uma infinidade de alimentos e produtos que ajudam nesse processo, como as oleaginosas, alimentos proteicos, as farinhas naturais à granel ou embaladas, os chás e petiscos que auxiliam em receitas fáceis e saborosas, afinal todos esses pacientes precisarão passar pela fase de readaptação do paladar", finaliza a nutricionista.

Veja também

Sabores São Paulo 470 anos: aprenda a fazer o "polêmico" cuscuz paulista