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Tradicional Dia da Lasanha: celebre a data com receita clássica à base de carne moída Versátil, a lasanha é um prato que agrada a toda a família, especialmente no almoço de domingo

Difícil resistir a um prato de massa em camadas que intercalam molhos e recheios variados. Assim é a clássica lasanha, que tem um dia para chamar de seu no calendário gastronômico, neste 29 de julho. Versátil, a receita diferentes versões, das mais tradicionais às mais criativas, agradando aos mais diversos paladares. Confira uma opção prática e saborosa para celebrar a data:

RECEITA

LASANHA DE CARNE

(Pela Isabela, da M. Dias Branco)



Ingredientes:

Para as porpetinhas:

1kg de carne moída

½ cebola ralada

2 dentes de alho picados

1 ovo pequeno

6 colheres (sopa) de farinha de rosca

2 colheres (sopa) de salsa picada

sal a gosto

óleo para fritar

Para montar a lasanha:

3 litros de molho de tomate

1 embalagem de lasanha (500g)

400g de muçarela fatiada

250g de requeijão cremoso

½ xícara (chá) de queijo parmesão, ralado fino

Preparo:

Porpetinhas:

Em uma tigela, coloque a carne moída, junte a cebola, o alho e o ovo. Mexa com as mãos, acrescente a farinha de rosca, misture mais um pouco e por último, junte a salsa e tempere com o sal. Misture bem e modele cerca de 120 porpetinhas – pequenas, do diâmetro aproximado de uma moeda.

Em uma panela média, aqueça o óleo, frite as porpetinhas e acomode-as sobre papel-toalha para que fiquem sequinhas. Reserve.



Lasanha:

Em uma assadeira retangular grande (30 cm x 45 cm x 7 cm de altura) espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, fatias de muçarela e metade das porpetinhas. Repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de requeijão cremoso.

Polvilhe o parmesão, cubra com papel- alumínio e leve ao forno médio (180 °C – 200 °C) por cerca de 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos.



Tempo de preparo: 45 minutos.

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