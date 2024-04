A- A+

FESTIVAL Dia da Macaxeira é comemorado no restaurante TiaTê, em Muro Alto; confira o menu Ingrediente é lembrado no dia 22 de abril e terá cardápio exclusivo em sua homenagem

Um dos principais ingredientes da base alimentar brasileira, e sobretudo nordestina, a macaxeira, tem um dia para chamar de seu. E é em 22 de abril que é celebrada essa raiz que dá origem a tantos pratos icônicos.

Para celebrar o ingrediente, o restaurante TiaTê, que fica dentro do Nannai Muro Alto, no Litoral Sul de Pernambuco, aberto não somente a hóspedes como também a visitantes, promove menu especial de 19 a 21 de abril, todo desenvolvido com o insumo, com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 275 por pessoa, sem bebidas.

O cardápio em homenagem ao Dia da Macaxeira será servido no almoço e no jantar, na sexta (19) e no sábado (20), e exclusivamente no almoço do domingo, e constará de: dupla de crocantes de tapioca (camarão ao catupiry e tartar de carne de sol); duas opções à escolha de prato principal - peixe na brasa com cogumelos frescos, acompanhado por gratin de macaxeira ou filé de carne de sol com mousseline de macaxeira e picles de maxixe; a sobremesa única será o Beijo Caboblo.

Serviço

Restaurante TiaTê fica dentro do Nannai Muro Alto - Rodovia PE 09, Ipojuca - PE

Funcionamento: diariamente para almoço das 12h às 15h, e de quarta a sábado também, entre 19h e 23h

É necessário fazer reserva pelo WhatsApp (81) 3552-0100

