Dia da Moqueca é comemorado pelo grupo Fasano; confira as variações

No Brasil, há pelo menos três tipos de moqueca, tendo duas delas maior reconhecimento - a capixaba e a baiana que, primeiramente, se diferem pela ausência e pela presença de dendê, só para começo de conversa.

Outras diferenças à parte, a receita brasileira tem um dia para chamar de seu. Todo 30 de setembro é o Dia da Moqueca e a nossa dica é usar a efeméride como pretexto para se jogar num belo prato.

O grupo Fasano, referência em gastronomia e hospitalidade, pretende não deixar a data passar em brancas nuvens. Os seus menus, seja em Salvador, Trancoso, Bahia, ou Angra dos Reis (RJ), oferecem opções do preparo.



No restaurante Gero Salvador, localizado no Hotel Fasano Salvador, no centro histórico da capital baiana, e sob comando da chef Bahia Brito, as versões de moqueca são guarnecidas por arroz, farofa e pirão, em porções individual ou para duas pessoas.



De peixe do dia (R$ 160 p/ 1 pessoa e R$ 280 p/ 2 pessoas), de camarão (R$ 180 p/ 1 pessoa e R$ 320 p/ 2 pessoas) ou mista (R$ 170 p/ 1 pessoa e R$ 300 p/ 2 pessoas).



Trancoso e Angra

Numa das praias mais badaladas do litoral baiano, o Fasano Trancoso valoriza a cultura culinária do estado e serve acarajé, bobó de camarão e variações de moqueca, com porções para uma ou duas pessoas, em versões com frutos do mar e vegetariana (com banana da terra e palmito).



Quem visita o Hotel Fasano Angra dos Reis encontra por ali três opções gastronômicas: o restaurante Praia Angra dos Reis, o restaurante Fasano Angra os Reis e a Panetteria Fasano.



E é no Praia Angra dos Reis onde a gastronomia do mar predomina, oferece degustar refeições leves, como saladas e sanduíches, ou pratos principais, com opções que vão da gastronomia italiana às moquecas.



Mais informações: @fasanosalvador, @fasanotrancoso e @fasanoangra



*Com informações da assessoria de imprensa

