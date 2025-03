Dia da Pipoca: maioria dos brasileiros prefere versão salgada

A- A+

Salgada ou doce, não importa. O fato, revelado em pesquisa realizada pela plataforma Endenred, é que a pipoca é queridinha no paladar da grande maioria dos brasileiros.

E para pelo menos 67%, a preferência é pelo sabor salgado. É o que aponta pesquisa sobre o produto derivado do milho e que tem um dia para chamar de seu: nesta terça-feira, 11 de março, é comemorado o Dia da Pipoca.









Já sobre o sabor doce, 29% o escolheu como preferência. Os dados da pesquisa, que envolveu quase 500 participantes, trouxe também o percentual de apenas 3% afirmando não gostar de pipoca.

Benefícios da pipoca

Rica em fibras, auxliando dessa forma o bom funcionamento do intestino, além de conter poucas calorias, a pipoca é também um alimento saudável.



E com antioxidantes, a exemplo dos polifenóis, ingerir pipoca auxilia no combate aos radicais livres.

