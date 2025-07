A- A+

SABORES Dia da Pizza: cresce o número de pedidos pelo delivery no primeiro semestre em Pernambuco Segundo levantamento do iFood, o número de pedidos de pizza em Pernambuco cresceu 8,78% nos primeiros seis meses

Para comemorar esta quinta-feira (10), Dia da Pizza, o iFood divulgou um balanço garantindo que a preferência dos pernambucanos por esse ícone gastronômico vem aumentando. O número de pedidos cresceu 8,78% nos primeiros seis meses, passando de 1,6 milhões para 1,8 milhões, em comparação com o mesmo período do ano passado.



Além disso, no ranking de estados que mais consomem pizza, Pernambuco aparece em 8º lugar. Segundo a equipe de marketing da plataforma de delivery, o número representa mais de 54 milhões de pedidos em apenas seis meses.

No estado, um dos estabelecimentos que viu o número de pedidos por pizza crescer foi a Pizzaria Atlântico. Atualmente, o delivery representa 40% do negócio.

Ainda segundo o levantamento, o sabor de calabresa lidera entre os favoritos dos brasileiros, seguida por pizza de frango com catupiry e pizza de mussarela.

o iFood também aponta que o fim do ano é o período com maior pedidos de pizza, com novembro e dezembro ultrapassando 9 milhões de chamadas.

