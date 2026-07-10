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PIZZA Dia da Pizza: Pernambuco é o sexto estado do Brasil que mais pede pizza pelo iFood De acordo com a plataforma, apenas no primeiro semestre deste ano, foram mais de 23 mil pizzas entregues

Vai uma pizza aí? É provável que a resposta da grande maioria venha com um sonoro "sim", já que o prato - que tem seu dia celebrado nesta sexta-feira (10) - é um das predileções dos brasileiros e também dos pernambucanos.



De acordo o iFood, Pernambuco ocupa o sexto lugar em pedidos de pizzas feitos pela plataforma.



Só no primeiro semestre foram mais de 23 mil pizzas entregues, e com a de muçarela entre as queridinhas dos fãs do alimento surgido nas civilizações antigas, incrementado posteriomente pelos italianos com o molho de tomate e o queijo.



Em Pernambuco, só dá calabresa

Especificamente no estado, ainda de acordo com o iFood, no delivery da plataforma predomina a pizza de calabresa. A de frango com requeijão, muçarela, marguerita e portuguesa vêm na sequência.









Já quanto ao período do dia em que os pernambucanos fazem seus pedidos, é na hora do jantar que mais de 94% das demandas por pizza acontece. E nos finais de semana o volume aumenta em 62%, sendo o domingo como o dia de maior movimento neste ano de 2026.

"Em 2026 atingimos impressionantes50 milhões de pedidos e aumentamos o número de pizzarias na plataforma em 27%", destaca Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.



Ações no Dia da Pizza

Para o Dia da Pizza, a plataforma iFood tem pizzas disponíveis a partir de R$ 8,90 em Restaurantes - categoria Hits com opções de pizzas com até 13% de desconto e entrega grátis.



Assinantes do Clube iFood também têm acesso à promoção de 2 por 1 em pizzas selecionadas.

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