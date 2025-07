Dia da Pizza: saiba quais são os sabores prediletos dos brasileiros; veja ranking

A- A+

Você é fã incondicional da pizza e quer mais um motivo para saboreá-la nesta quinta-feira? Hoje, dia 10 de julho, é a data dedicada a pizza e, se optar por uma de calabresa, está seguindo a preferência nacional.



A pizza de calabresa encabeça o levantamento realizado pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) sobre os sabores preferidos dos consumidores no Brasil. O sabor lidera, com 59% dos pedidos, de acordo com a Pesquisa Setorial Pizzarias Apubra 2024.

Depois da tradicional pizza com cobertura com fatias de linguiça, vem a clássica muçarela, que ocupa o segundo lugar do ranking, com 52%, seguida pela portuguesa, com 51% da preferência.

Em quarto lugar, a marguerita é a opção de 47% dos consumidores; já o sabor frango com catupiry com 42% das escolhas e a pizza de pepperoni em sexto lugar, com 26% dos pedidos.



A empresa, que faz levantamentos em parceria com a Galunion, consultoria especializada em food service, destaca que mais de 1.300 pizzas são produzidas por minuto, e que o Brasil se consolida como um dos maiores consumidores no mundo. Atualmente, o País 34.097 pizzarias de acordo com a Apubra.

