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Gastronomia Dia da Sobremesa: confira os doces que não podem faltar no cardápio brasileiro Para este 9 de outubro, conheça os pratos que são difíceis de resistir

O brasileiro ama beliscar um docinho. E essa não é mera afirmação. Prova disso é que o país celebra, neste 9 de outubro, o Dia da Sobremesa, uma data que movimenta a gastronomia, especialmente no setor de confeitarias.

Espécie de paixão nacional comprovada em hábitos que estão no dia a dia. Para se uma ideia, o relatório da consultoria Mintel, divulgado no último mês de maio, aponta que o hábito de comer doces está fortemente ligado às refeições: 57% dos entrevistados consomem essas delícias após o almoço, 36% depois do jantar e 17% no café da manhã. É o famoso “um salgado puxa o doce”, sabe?

Relação que começa por passagens históricas, quando o açúcar era considerado uma das especiarias mais valorizadas do mundo.

Com a expansão da produção e do comércio, tornou-se mais acessível, passando a ocupar um lugar importante no cardápio alimentar, abrindo caminhos para a variedade de sobremesas popularizadas nos dias de hoje. Já pensou no tanto de prato docinho que a gente adora consumir?



Bolo de rolo: nasceu da adaptação do português “colchão de noiva”. A receita substituiu o recheio de amêndoas por goiabada e desenvolveu camadas de massa cada vez mais finas. É Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco

Brigadeiro: um doce criado no Brasil, que ganhou popularidade na década de 1940. Feito com leite condensado, chocolate e manteiga, tornou-se obrigatório nos aniversários.

Pudim de leite: com furinho ou sem? Não importa! A versão brasileira (também com leite condensado) é quase uma unanimidade. A calda de caramelo é uma de suas marcas registradas.

Arroz-doce: presente em diferentes culturas, o doce combina arroz, leite e açúcar, com variações que incluem canela, casca de limão e leite condensado. Em Portugal, é uma sobremesa tradicional, trazida também para os hábitos alimentares brasileiros e adaptada de acordo com os ingredientes.

Pavê: de inspiração francesa, o doce alterna camadas de biscoitos e cremes, podendo levar chocolate, frutas e diferentes coberturas. No Brasil, ganhou versões variadas e se tornou presença frequente em almoços de família aos domingos. Não vamos esquecer da clássica piada: “É pavê ou pacumê?”.

Torta de limão: combina o azedinho do limão com a doçura do recheio, geralmente preparado com leite condensado, sobre uma base crocante de biscoito ou massa. Algumas versões levam chantili.

Banoffee: Há pouco tempo vimos sua ascenção! A torta de banana, doce de leite e chantili surgiu na Inglaterra. O nome é a junção das palavras inglesas banana e toffee, comum na receita original.

Cartola: Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, esse clássico reúne banana frita, queijo manteiga, açúcar e canela.

Bolo de chocolate: bolo com cafezinho! Quem resiste? São inúmeras versões, de receitas simples até com inúmeros recheios e coberturas.



Toalha felpuda: também conhecido como bolo gelado de coco, tem massa macia umedecida com uma calda de leite e uma cobertura de coco ralado. Costuma ser cortado em quadrados e embrulhado em papel-alumínio para ser servido gelado. O nome vem justamente da aparência da cobertura, que lembra a textura de uma toalha felpuda.

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