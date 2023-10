Dia das Crianças: confira a receita de danoninho caseiro e dicas de alimentação saudável

A- A+

Uma alimentação equilibrada é muito importante para o bom desenvolvimento da saúde, tanto física como intelectual dos pequenos. Em alusão ao Dia das crianças, a editoria Sabores apresenta algumas dicas que vão incentivar as crianças a optarem por alimentos mais saudáveis, além de uma deliciosa e prática receita de danoninho caseiro sugerida pela Bio Mundo, loja de alimentos naturais.



Desde o nascimento, durante a amamentação, a primeira infância, é preciso estar atento à introdução alimentar e variedade de produtos oferecidos ao longo dos anos, que vai determinar a experiência que essa criança teve com a comida na infância. Para que isso aconteça da forma mais saudável e natural, é preciso que todos estejam envolvidos, sejam os pais e os profissionais que acompanham essa criança, seja o pediatra ou nutricionista.

É preciso lembrar que as crianças não nascem com o paladar formado. No decorrer dos anos é que elas vão escolhendo e optando por seus alimentos preferidos. E para que as crianças possam saber identificar o que gostam, ou não, é necessário que seja oferecido, diferentes alimentos e quanto maior for a variedade de produtos saudáveis, melhor.

"Uma dica valiosa é envolver as crianças nessas tarefas. Levá-las à cozinha, permitir que elas elaborem um cardápio junto com a família, mostrar como esse alimento é preparado, criar os nomes dos pratos, tudo isso colocará a criança em um papel importante e decisivo em sua rotina. Será muito mais divertido e contagiante levar alimentos saudáveis à mesa", conta Adriana Mothé, gerente de comunicação da Bio Mundo, rede de produtos e alimentos saudáveis.

Adriana lembra bem de como era criança e seu processo pela busca de uma alimentação mais equilibrada e saudável. Quando ela começou a escolher os produtos, sentir o sabor, conhecer como era feito, transformou seu olhar em relação à comida. Hoje, alimentar-se bem já é rotina e voltar atrás não é mais uma opção.

As crianças precisam de uma alimentação equilibrada, com alimentos provenientes de todos os grupos, como produtos integrais, alimentos proteicos, frutas, legumes, grãos, etc.



Abaixo, segue maiores informações nutricionais acerca de cada alimento que precisa fazer parte de uma dieta completa:

Proteínas: prefira as carnes magras, aves, ovos, feijões, produtos de soja e nozes

Legumes e Verduras: procure oferecer sempre legumes e verduras frescos e coloridos

Grãos: opte sempre pelos grãos integrais como pão integral, aveia, pipoca, quinoa ou arroz integral

Frutas: prefira sempre as frescas e inteiras (ou minimamente processados). No caso de sucos, prefira os sem açúcar.

Laticínios: prefira os sem gordura ou com pouca gordura, como leite, iogurte, queijo ou bebidas de soja fortificadas.

Pensando em proporcionar saúde e bem-estar a todos os públicos e em todas as rotinas, a Bio Mundo oferece, em especial ao Dia das Crianças, uma variedade de produtos para compor uma alimentação completa aos pequenos, seja de manhã, no café da manhã, na lancheira, em todas as refeições diárias, e em todas as fases da vida. São mais de 3.000 itens em prateleira e mais de 300 opções à granel, além das marcas próprias. Uma diversificação que permite atrair os mais diferenciados clientes e necessidades alimentares.

Confira a dica de receita, por Bio Mundo:



Danoninho Caseiro

(Por Bio Mundo)



Ingredientes:

10 morangos

1 pacote de gelatina incolor

1 colher (sopa) de biomassa de banana verde

1 pote de iogurte natural

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo:

Higienize os morangos e bata-os no liquidificador com o iogurte, a biomassa de banana verde e o mel. Reserve. Hidrate a gelatina conforme instruções da embalagem e bata no liquidificador junto com os demais ingredientes. Distribua em pequenas formas e leve para geladeira por, no mínimo, 3 horas. E está pronto o petit suisse famoso do mercado em versão hiper saudável que vai acompanhar o café da manhã ou um lanchinho à tarde.

