A- A+

Sabores Dia das Crianças: saiba como fazer a maçã do amor da bruxa malvada para encantar os pequenos Garanta o toque de fantasia na sua casa nessa data especial com os pequenos

O feriado de Dia das Crianças chegou e o desafio para quem tem filhos é criar um ambiente lúdico para seus pequenos. Uma ótima sugestão é juntar a criançada na cozinha para fazer as comidinhas em família? Que tal, então, tentar preparar uma maçã do amor da bruxa malvada, uma receita simples feita com maçã e corante em gel azul, para dar um toque de fantasia na sua casa nessa data especial? Tome nota!

Maçã do amor da bruxa malvada

(Por Nestlé)



Ingredientes:

2 xícaras (chá) de açúcar refinado

meia xícara (chá) de glucose de milho

meia xícara (chá) de água

meia colher (chá) de corante em gel azul

12 maçãs pequenas



Modo de Preparo:

1. Em uma panela, misture o açúcar, a glucose a água e o corante levemente. Leve ao fogo médio até que o açúcar derreta por completo, virando uma calda em ponto de fio, sem que precise ferver muito para não caramelizar demais, sem mexer muito durante o processo. Importante: como o corante é escuro isso dificulta ver se o caramelo queimou, portanto fique de olho nesta etapa que tende a durar de 15 a 20 minutos.

2. Após esse tempo, desligue o fogo, mergulhe as maçãs uma a uma, deixando escorrer um pouco o excesso da calda antes de colocá-las em uma forma forrada com papel manteiga e untado com um pouco de óleo até que esfrie, tomando cuidado com o caramelo muito quente. Espete palitos preferencialmente pretos para combinar com o tema de Dia das Bruxas e, se desejar, decore as maçãs com algum confeito colorido temático. Espere secar e esfriar totalmente e sirva.

Veja também

Sabores do Alto Circuito gastronômico em comunidades da Zona Norte do Recife se encerra nesta semana