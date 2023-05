Dia das Mães: confeiteira recebe encomendas de bolos personalizados até esta quarta (10)

A- A+

A confeiteira Cecília Chaves anunciou que as encomendas de bolos especiais para o Dia das Mães podem ser feitas até esta quarta-feira (10), pelo whatsApp 81 98639.2033, mediante disponibilidade.



"É com grande felicidade que apresento um jardim repleto de muito amor e sabor para comemorar o dia de quem faz tanto por nós. Mãe forte, alegre, poderosa, rainha. Mãe de barriga ou de vida. Mãe desde sempre ou aquela escolhida! Presenteie quem você tanto ama com produtos feitos com a qualidade que você já conhece", convida Cecília.

Confira o cardápio:

Pistache com flores de açucar

Bolo leve de limão siciliano umedecido com calda e pedaços de limão siciliano caramelizado. Recheado e finalizado com brigadeiro de pistache.



Opções e valores:

15cm | R$ 490

20cm | R$ 670

25cm | R$ 780

Tronco de ganache com Bougainnvilles



Sabores disponíveis:

Bolo de chocolate com doce de leite de café

Bolo de ninho com brigadeiro de leite ninho

Bolo branco aromatizado com especiarias, com doce de leite, nozes e vinho do Porto

Bolo de Noiva Pernambucano



Opções e valores:

15cm | R$ 379

20cm | R$ 536

25cm | R$ 651

Bolo Flores



Sabores disponíveis:

Bolo de chocolate com doce de leite de café

Bolo de ninho com brigadeiro de leite ninho

Bolo branco aromatizado com especiarias, com doce de leite, nozes e vinho do Porto

Bolo de Noiva Pernambucano



Opções e valores:

15cm | R$ 379

20cm | R$ 536

25cm | R$ 651

Naked de Noiva com Bougainvilles

O melhor bolo de noiva pernambucano, com topo de glacê mármore, na caixinha de acetato. Decorado com bougainvilles e nome personalizado.

Opções e valores:

600g | R$85

15cm | R$ 195

Pavlova com flores

Deliciosa base de merengue, recheio de creme légère de baunilha, praliné de amêndoas, morangos frescos e flores.

22cm | R$ 250



Veja também

Sabores Cozinha Cores e Sabores oferece aulas para aprender receitas de café da manhã e sobremesas