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Sabores Dia das mães: confira restaurantes no Recife com menus especiais e encomendas para celebrar a data Seja na mesa de um restaurante ou no encontro familiar em casa, há diversas opções de serviço na Região Metropolitana; confira as dicas

Uma das datas mais importantes do calendário gastronômico (e afetivo) promete movimentar o Recife e a Região Metropilitana neste segundo domingo de maio (10). Seja na mesa de um restaurante ou no encontro familiar em casa, é a chance de mostrar todo carinho e gratidão à figura mais importante de agora e sempre.

Doces do A' Macarron. Foto: Divulgação

Doces

Na vitrine do Café KM, da chef Karyna Maranhão, estão os famosos bolos da marca na versão mini (R$ 25/unid.). Eles são indicados para quem procura dar aquele docinho acessível de presente. Nas opções estão bolo de noiva, chocolate e Ninho, decorados com glacê e mensagem personalizada para a data. A chef também preparou biscoitos temáticos em latinhas (R$ 20) e em saquinhos (R$ 10). Endereço: RioMar Shopping. Instagram: @cafekm

Ainda no contexto doce, a linha “Para todo tipo de mãe”, da A’Macarons, sugere a chamada Caixa Siciliana (R$ 98) com oito macarons tradicionais, além de três trufas em formato de limão siciliano e dois tipos de petit fours do mesmo sabor. Já a Caixa Sakura (R$ 158) vem com oito macarons tradicionais pintados à mão, com o tema de cerejeira, e 10 trufas de chocolate em cinco sabores diferentes. Essas e outras opções podem ser solicitadas, mediante disponibilidade para este fim de semana. Pedidos: 99655.7876.

Instagram: @amacaronsoficial

Menus especiais

Além do cardápio português do chef Marcelo Inojosa, a Casa Morim, na Várzea, vai preparar caldeirada à Setúbal (R$ 139). O prato serve de três a quatro pessoas. Serve cozido de peixe com batatas, legumes e vinho branco, acompanhador de arroz e pirão. O chef sugere a pavlova de morangos como sobremesa (R$ 35). O menu estará disponível apenas no almoço deste fim de semana. Endereço: rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea. Instagram: @casa_morim

No Quina da Linguiça, o chef Rafha Diniz aposta no joelho de porco (R$ 130) para o almoço. A casa abre especialmente no sábado. O prato serve até três pessoas e acompanha chucrute, picles de maxixe, batatas na frigideira e mostarda. Endereço: Rua Bulandy, 620 A, Várzea. Instagram: @quinadalinguica



O chef Rafael Chamié, da Casa Capitão, pensou em pratos para agradar a todos os gostos. O Camarão Massa Galego faz a linha aromática, com molho de manjericão e raspas de limão galego (R$ 69,90). Já para as fãs de carne vermelha a pedida é mignon ao molho de pimentas biquinho, branca, do reino e rosa com risoto de manjericão e limão (R$ 73,90), preparado com arroz jasmine (tailandês) e perfumado com limão galego. Endereço: Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro. Horário: das 11h15 às 16h. Reservas (WhatsApp): (81) 3222-9755. Instagram: @casacapitao124.



Mais opções

Entre os vários restaurantes que estarão de portas abertas neste período, o Licínio tem almoço com receitas de influência portuguesa com cortes e ingredientes nordestinos. Entre as sugestões do fim de semana, bife ancho com arroz de chouriço (R$ 125), a fraldinha com arroz de jerimum e arroz de alho (R$ 115). Endereço: rua Francisco da Cunha, 165, Boa Viagem. Instagram: @liciniorestaurante

Já o Alphaiate é uma clássica opção na Zona Sul do Recife, que aposta no tradicional bacalhau Alphaiate (R$ 152 para duas pessoas) e no chorizo com arroz de chouriço e legumes (R$ 139 para duas pessoas). Endereço: Rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem. Instagram: @cervejaria.alphaiate

Pela Zona Norte do Recife, o Bar do Neno é para quem quer algo mais descontraído. Entre as sugestões estão o arroz de polvo (R$ 84), o sirigado com arroz de limão siciliano (R$ 94) e o filé Barazzone (R$ 76). Endereço: rua Padre Roma, 722, Parnamirim. Instagram: @bardoneno

Há pelo menos 60 anos, o Tio Pepe reúne famílias em volta da mesa. Para este domingo, as dicas são os clássicos bem servidos. A carne de sol na brasa (contrafilé), para dividir, é de lei. Sai com arroz, farofa de jerimum, feijão verde e macaxeira (R$ 182). Endereço: rua Almirante Tamandaré, 170, Boa Viagem. Instagram: @restaurantetiopepe

Dicas extras

O Catamaran preparou roteiro que combina gastronomia e passeio. Para o domingo (10), o restaurante da marca funcionará em horário estendido, das 11h às 20h, com destaque para um prato exclusivo para a data: o bobó de camarão, servido em porção para até três pessoas. Para completar, opção de passeio em catamaran com valor promocional. O tour “Recife e suas Pontes”, com saídas às 11h e às 14h, custa R$ 75. Endereço: Av. Cais de Santa Rita, s/n, São José. Reservas: www.catamarantours.com.br

Já o Festival Recife Restaurant Week é uma opção para quem busca menu fechado (entrada + principal + sobremesa) a preços especiais. Nesta edição, participam 60 endereços do Recife e Região Metropolitana. No almoço, o valor começa com R$ 59,90 e no jantar, a partir de R$ 74,90. A lista de endereços está no site do festival.



Prato do Entre Amigos, no Festival Restaurant Week. Foto: Divulgação

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