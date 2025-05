A- A+

DIA DAS MÃES Dia das Mães: restaurantes do Recife e Olinda oferecem menus especiais; confira opções Da regionalíssima galinha à cabidela aos menus do Recife Coffee e Restaurant Week, o dia 12 não passa despercebido

É quase lei. É no segundo domingo de maio (12) em que se comemora o Dia das Mães que, por razões óbvias, é uma das datas mais importantes para o varejo.



Para os restaurantes não seria diferente: o fluxo é tão intenso na data que, geralmente, as casas não aceitam reserva e costumam ter longas filas de espera.



Para dar um help aos 'filhotes' que querem agradar às genitoras, a gente dá algumas dicas de como comemorar a data. Confira!

Pobre Juan

A casa de carnes nobres servirá um menu fechado para duas pessoas com entrada, prato principal e sobremesa. O pedido começa com salada dracena, feita com mix de folhas, palmito, tomate, cenoura ralada, batata palha crocante e molho de mostarda.

Já a etapa principal fica a critério do cliente, que poderá escolher entre o bife Pobre Juan e o flat eye steak. O primeiro trata-se de um corte da capa do bife ancho - cuja gordura entremeada garante maciez e suculência. Já o flat eye steak é um corte sem gordura, portanto mais leve.

Os acompanhamentos de qualquer das opções serão musseline de batata trufada e farofa de pistache.

Finalizando a refeição comemorativa, duas sobremesas clássicas do Pobre Juan, ambas com o tradicional doce de leite argentino: a panqueca, servida com sorvete de creme, e churros. VAlor do menu para duas pessoas: R$ 419. Onde: RioMar Shopping. Instagram: @restaurantepobrejuan



Cá-Já Restaurante

O chef Yuri Machado, que tem forte ligação com a sua mãe, dona Berna, sempre deixou claro que seu trabalho em gastronomia tem forte influência da cozinha materna: excelente cozinheira, Berna sempre reuniu os filhos à mesa.



Em reverência aos encontros de família, Yuri vai servir galinha à cabidela para compartilhar. O especial do Dia das Mães será vendido no almoço, das 11h30 às 16h. O prato super tradicional será vendido também no delivery. Onde: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos. Instagram: @vempracaja

Cabidela é pedida no Cá-Já e Restaurant Week é dica na Santa Clara da Madalena. Fotos: Divulgação

Manu Tenório

O restaurante de cozinha saudável preparou um kit de café da manhã, sob encomenda até este sábado (10), com opção de ser retirada ou entregue no endereço que o cliente desejar.



O café da manhã vem em uma cesta de crochê com os seguintes itens: minisuculenta, suco do dia, quatro fatias de pão, pão de queijo, minibolo, crostinis, cookies, uva verde, morango, damasco, queijo parmesão, doce de leite, pasta de semente e geleia.



Valor: R$ 280 (se for para entrega, há cobrança de taxa). Onde: avenida Rui Barbosa, 1503, Jaqueira. Encomendas: (81) 99495-9473



Tiatê, no Nannai Muro Alto, terá almoço para hóspedes e passantes. Foto: Morgana Nunes/Divulgação

Tiatê Muro Alto

O restaurante do hotel Nannai vai oferecer menu completo assinado por Fernando Pavan, neste domingo (12), a partir das 13h, com direito a drinques de boas-vindas.



Salada de bacalhau, peixe assado com camarão e filé mignon fazem parte do menu do Dia das Mães, que ainda terá uma clássica torta floresta negra com sorvete de chocolate. Onde: Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, s/n, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca. Valor por pessoa: R$ 290. Reservas: (81) 98132-3974

Restaurant Week

O festival Restaurant Week também é boa dica para comemorar neste domingo. Apenas 21 dos restaurantes do circuito servirão os menus que incluem entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, que vão de R$ 54,90 a R$ 149. Confira a lista: Ça Vá Bistrô, Empório Prime, Greenmix, Kftia Culinária Libanesa, Lira Bistrô, Mercearia Pará, Ôro Cozinha Garimpo, Outback Rio Mar e Tacaruna, Pilo Cucina, Pobre Juan, Encanta Moça, Nabuco, Santa Clara Madalena, So Lo Brewing Poço da Panela e Boa Viagem, Toscana Forneria, Toscana Trattoria, Toscana Trattoria Muro Alto, Toscana Café & Bistrô e Yokocho Yzakaya. Confira os menus aqui

"Sugestão do Barista", do Olinda Café, será servida no domingo. Foto: Filipe Ramos/Divulgação

Recife Coffee

O circuito de cafeterias também é boa opção para celebrar o Dia das Mães. O Zoco Café e o Olinda Café, ambos em Casa Caiada, Olinda, vão vender suas "Sugestões do Barista" neste domingo. A sugestão do Zoco consiste em: toast de charque refogado no melaço, brownie com brigadeiro e chatininho demorango e frutas vermelha, mais cappuccino.



Já a sugestão do Olinda Café é: musse de Ovomaltine em formato de capivara, cestinha recheada cm aligot de banana da terra e filé de carne de sol, mais mocha rapadura. Onde: Zoco - avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 1828, Olinda; Olinda Café - rua Tertuliano Francisco Feitosa, 45, Galeria Amauri Gomes, loja 05. Instagram: @cafezoco e @olindacafe_



