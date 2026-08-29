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GASTRONOMIA Dia do Bacon: saiba mais sobre o ingrediente queridinho da gastronomia Bacon integra diferentes preparações e levanta debates sobre consumo e saúde

O Dia do Bacon, celebrado no mercado gastronômico neste 31 de agosto, reforça a hipótese de que o ingrediente vive uma tendência constante. Há tempos, segue onipresente nos mais diferentes contextos.



Do clássico hamburgão ao prato mais refinado, também é assunto em debates nutricionais e na busca por sabores mais intensos e nas combinações marcantes.

Sua origem, no entanto, começa muito antes da popularização nas prateleiras do mercado. A prática de conservar carne suína com sal é milenar e atravessou diferentes culturas até chegar às formas que conhecemos hoje.



A conservação da carne era mesmo uma estratégia para prolongar sua vida útil, especialmente em períodos em que a refrigeração nem existia. Digamos, então, que o “bacon moderno” se consolidou a partir dessas técnicas de cura e defumação e, nos Estados Unidos, passou a ser associado principalmente à barriga do porco.





De altos e baixos distribuídos entre as décadas de 1980 e 1990, com o apelo americano por uma vida mais saudável, reforçado por pesquisas sobre os malefícios da gordura saturada, digamos que o bacon buscou se reinventar. Com o engajamento certo do marketing e o investimento da indústria, seguiu ileso.

Preparações

"Ele é muito comum na cozinha americana, porém ganha forma dentro de toda diversidade gastronômica mundial. Utilizado na nossa feijoada e em tantas outras preparações. Em muitos momentos, como realçador de sabor e, por vezes, como coadjuvante”, resume o chef Abdo Vila Nova, destacando ainda que ele não entra apenas pela gordura, mas também pelo defumado e a salinidade.

“Ele traz a textura e entrega bastante umami. Quando bem dosado, ele completa o prato”, completa.

De tantas possibilidades, o ingrediente vai além da clássica combinação junto ao hambúrguer. Aparece em massas, molhos, entradas, finalizações e até mesmo em saladas e sobremesas. “O uso do bacon em sobremesas é real, tá? Ele é até um pouco de ousadia, mas existe em algumas preparações”, completa o chef.

Para a chef Miau Caldas, nome conhecido em consultorias de peso no Recife, sua inserção está ligada à qualidade do insumo. “Tudo isso vem devido à melhoria do produto. A qualidade do bacon vem melhorando ano após ano, com cura e defumação artesanal. Assim foi galgando outros patamares até virar essa paixão mundial”, defende.

Mocinho ou vilão?

Mas um ponto sensível engloba o produto. No quesito nutricional, o bacon está longe de ser um vilão absoluto, mas também passa longe do título de mocinho. A melhor resposta seria: depende.



Segundo a nutricionista Mariana Domicio, o item é rico em gorduras saturadas, mas é um alimento que pode ser incluído na dieta, como a gordura da dieta.



“Mas atenção para a procedência, ele deve ser um bacon artesanal, numa frequência de consumo de até duas vezes na semana”, orienta. Ainda segundo Domicio, é importante evitar mais gordura para assar, preferindo air fryer ou uso do fogo baixo no início para soltar a gordura.

Para a nutricionista Helen Lima, o importante não é dizer que ele pode ou não estar presente na alimentação. É entender como ele pode fazer parte da rotina sem prejudicar a saúde.

“Escolher um bacon mais magro ou remover parte da gordura no preparo é uma estratégia interessante. Agora, é claro que se o indivíduo tiver hipertensão, doenças cardiovasculares ou outros fatores de risco, a gente precisa entender que esse indivíduo precisa se poupar com relação ao consumo desse alimento”, finaliza.

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