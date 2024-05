A- A+

Sabores Dia do bolo de rolo: conheça a origem dessa tradicional receita e aprenda a preparar Segundo a a pesquisadora Maria Lecticia Cavalcanti, a receita nasceu "a partir da adaptação do 'colchão de noiva' português substituindo o recheio de amêndoa pelo de goiaba

Patrimônio Imaterial de Pernambuco, o bolo de rolo é um dos maiores símbolos da gastronomia do estado. Nesta sexta-feira, 17 de maio - data que celebra essa iguaria pernambucana - a editoria Sabores apresenta um pouco da história e a origem dessa tradicional receita.

No livro “Assucar”, pesquisa sociológica de Gilberto Freyre, o principal derivado da cana-de-açúcar forma os estudos em volta dos nossos hábitos alimentares. Foi descoberto na Índia, ainda no século três, mas é do povo árabe o mérito de aplicar o caldo doce diretamente na comida. Algo que os portugueses inseriram na rotina do seu país colonizado, no século XV.



Tradição pernambucana com mais de 300 anos, o bolo de rolo muitas vezes é confundido com o rocambole, mas tal confusão pode ser considerada uma heresia para os pernambucanos mais ortodoxos. Brincadeiras à parte, para a pesquisadora Maria Lecticia Cavalcanti, a receita nasceu “a partir da adaptação do ‘colchão de noiva’ português – substituindo o recheio de amêndoa pelo de goiaba. A massa, então, passou a dar voltas cada vez mais finas, como uma espécie de rolo”.



Por sua vez, o historiador e antropólogo Raul Lody defendeque ele tem base na torta do Azeitão de Portugal, a partir dos anos 1950. Mesmo defendendo origem diversa, ambos concorda que a massa era feita com pão de ló e o recheio à base da fruta local. Muito provavelmente, o uso da goiabada aconteceu em razão da disponibilidade de goiaba em Pernambuco, que passava por um preparo semelhante ao de geléias – sobremesa tipicamente europeia.

Em Lei sancionada em 2008, o bolo de rolo foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. A sua característica tradicional se constitui em um bolo roliço, de finas camadas, recheado com doce de goiaba. No entanto, atualmente, a sua forma original vem sofrido modificações, não só no que diz respeito ao recheio, mas também na maneira de apresentação.

Receita de bolo de rolo:

Para a massa:

200g de manteiga

200g de açúcar

6 gemas

200 g de farinha de trigo

6 claras em neve



Para o recheio:

500g de goiabada

1/2 xícara de água



Para a montagem:

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo:

Massa:

Bata na batedeira a manteiga com o açúcar até formar um creme, coloque as gemas e continue batendo até ficar cremoso. Junte a farinha de trigo, por último as claras em neve.

Recheio:

Leve a goiabada à panela no fogão com a água e deixe amolecer, até virar uma geleia mole.



Montagem:

Coloque de 5 a 6 colheres sopa de massa para assar cada bolo em uma forma retangular (de 30x40cm), untada com margarina e enfarinhada. Leve ao forno pré aquecido por 5 minutos, aproximadamente. Vire o bolo sobre um pano úmido polvilhado com açúcar, passe uma camada bem fina da goiabada e enrole. Asse o segundo bolo, passe o recheio e enrole com o primeiro bolo, faça o mesmo procedimento com toda massa, que renderá, mais ou menos, cinco bolos. Para finalizar, polvilhe com açúcar.

