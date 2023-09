Dia do cachorro-quente: aprenda a fazer uma receita criativa de hot dog de forno

A- A+

Leia também

• Aprenda a fazer um bolo fofinho de cramberries para tardes de inverno

• Bolo de mel com farinha de aveia é dica nutritiva para o fim de semana; aprenda a receita

• Aprenda a fazer mini pães de queijo saudáveis com batata doce, ricota e linhaça

O Dia do cachorro-quente é comemorado neste sábado, 9 de setembro. Para marcar a data de uma das comidas mais conhecidas do mundo, apresentamos uma receita outra forma de comer a iguaria: o hot dog de forno incrementado com os ingredientes do tradicional lanche, que também combina com o seu molho preferido. Anote!

Hot Dog de Forno

(Por Finna, marca de farinhas e misturas para bolo da M. Dias Branco)

Ingredientes

Para a Massa:

2 xícaras (chá) de farinha Finna com Fermento

2 xícaras (chá) de leite

2 ovos

100 g de queijo parmesão ralado

Para o Recheio:

8 salsichas cozidas e picadas

1 cebola picada

1 tomate picado sem sementes

1 pimentão picado

1 lata de milho

1 lata de ervilha

azeitonas a gosto

½ lata de molho de tomate

Modo de Preparo

Massa

- Bata no liquidificador a farinha, os ovos, o leite e metade do queijo ralado.

Recheio

- Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e deixe cozinhar por alguns minutos.

Montagem

- Unte uma forma e polvilhe com farinha de trigo;

- Despeje a metade da massa, o recheio e cubra com o restante da massa;

- Polvilhe com o resto do queijo;

- Leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos.

Tempo de Preparo: 1h30

Rendimento: 15 pedaços

Veja também

Receita Aprenda a preparar guacamole com tortillas, um aperitivo mexicano para impressionar suas visitas