Dia do Churrasco: veja dicas de preparo

Paixão nacional, o churrasco é comemorado todos os anos em 24 de abril

Churrasco em casa? Veja dicas de preparo para acertar a receita - Foto: Divulgação

Leia também

• Pernambuco Café Show reúne entusiastas e especialistas no grão no Dona Lindu, no Recife

• Pomodoro Caffè, do chef Duca Lapenda, agora com café da manhã

Capítulo importante da culinária brasileira, o ato de fazer churrasco vai muito além de preparar carnes numa grelha aquecida com brasa e fogo.

Quando dizemos que vamos fazer um churrasco, a ideia é promover um encontro com família, amigos, colegas de trabalho. 

Apreciadíssimo pelos brasileiros, o prato tem um dia para chamar de seu: 24 de abril é o Dia do Churrasco e, hoje, que tal pegar umas dicas para fazer o seu próprio em casa ou apartamento?

Se você não dispõe de espaço para ter uma churrasqueira tradicional, uma boa opção é utilizar churrasqueiras a gás ou elétrica. Dá para preparar boas carnes em quqlauqre lugar. 

"O brasileiro é apaixonado por churrasco e sempre encontra um jeito de acender a grelha, não importando o tamanho do espaço ou o equipamento. A nossa cultura é reunir as pessoas seja no quintal ou na varanda de um apartamento", afirma Gabriel Daniel, fundador e diretor presidente da empresa BR Spices.

Dica de especialista
Roberta Garcia, chef e consultora da BR Spices, explica dá para garantir que o preparo sem carvão entregue a mesma experiência da brasa tradicional, se você aliar o controle térmico ao bom uso de especiarias. 

A chef destaca algumas etapas essenciais para preparar um bom churrasco em casa:
 
Aqueça a grelha ao máximo e tenha paciência

Nunca coloque a carne no equipamento frio. A churrasqueira elétrica ou a gás precisa ser ligada na potência máxima pelo menos 15 minutos antes.

O preaquecimento garante que a superfície esteja quente o suficiente para selar a proteína no exato momento do contato, travando a umidade e a maciez no interior da peça.

Seque a superfície e crie a crosta perfeita.

É determinante enxugar a carne com papel toalha antes de levá-la ao calor.

Caso queira uma complexidade extra de sabor, aplique uma boa camada de tempero seco (dry rub) neste momento.

A mistura cria uma película externa que carameliza rapidamente, selando os sucos logo na primeira mordida. Essa será a única salga necessária.

Salgue apenas no final se for assar ao natural.

Caso prefira não usar os temperos secos prévios, a regra principal para equipamentos a gás ou elétricos é nunca salgar a carne crua.

O sal antecipado desidrata a peça. Asse o corte totalmente ao natural e faça a salga apenas no último segundo, direto na tábua, após o tempo de descanso da proteína.

Simule a sensação de fumaça na finalização: a ausência da fumaça é o grande desafio desse versão de churrasco, mas os ingredientes entram para resolver.

Para carnes assadas ao natural, a recomendação é finalizar os cortes na tábua usando sal de parrilla temperado com alho frito, pois a tosta do alho engana o paladar e substitui a sensação de defumação. 

Outra opção é usar cristais crocantes de flor de sal com um bom chimichurri fresco para equilibrar a gordura.

*Com informações da assessoria de imprensa

