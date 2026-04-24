Dia do Churrasco: veja dicas de preparo
Paixão nacional, o churrasco é comemorado todos os anos em 24 de abril
Capítulo importante da culinária brasileira, o ato de fazer churrasco vai muito além de preparar carnes numa grelha aquecida com brasa e fogo.
Quando dizemos que vamos fazer um churrasco, a ideia é promover um encontro com família, amigos, colegas de trabalho.
Apreciadíssimo pelos brasileiros, o prato tem um dia para chamar de seu: 24 de abril é o Dia do Churrasco e, hoje, que tal pegar umas dicas para fazer o seu próprio em casa ou apartamento?
Se você não dispõe de espaço para ter uma churrasqueira tradicional, uma boa opção é utilizar churrasqueiras a gás ou elétrica. Dá para preparar boas carnes em quqlauqre lugar.
"O brasileiro é apaixonado por churrasco e sempre encontra um jeito de acender a grelha, não importando o tamanho do espaço ou o equipamento. A nossa cultura é reunir as pessoas seja no quintal ou na varanda de um apartamento", afirma Gabriel Daniel, fundador e diretor presidente da empresa BR Spices.
Dica de especialista
Roberta Garcia, chef e consultora da BR Spices, explica dá para garantir que o preparo sem carvão entregue a mesma experiência da brasa tradicional, se você aliar o controle térmico ao bom uso de especiarias.
A chef destaca algumas etapas essenciais para preparar um bom churrasco em casa:
Aqueça a grelha ao máximo e tenha paciência
Nunca coloque a carne no equipamento frio. A churrasqueira elétrica ou a gás precisa ser ligada na potência máxima pelo menos 15 minutos antes.
O preaquecimento garante que a superfície esteja quente o suficiente para selar a proteína no exato momento do contato, travando a umidade e a maciez no interior da peça.
Seque a superfície e crie a crosta perfeita.
É determinante enxugar a carne com papel toalha antes de levá-la ao calor.
Caso queira uma complexidade extra de sabor, aplique uma boa camada de tempero seco (dry rub) neste momento.
A mistura cria uma película externa que carameliza rapidamente, selando os sucos logo na primeira mordida. Essa será a única salga necessária.
Salgue apenas no final se for assar ao natural.
Caso prefira não usar os temperos secos prévios, a regra principal para equipamentos a gás ou elétricos é nunca salgar a carne crua.
O sal antecipado desidrata a peça. Asse o corte totalmente ao natural e faça a salga apenas no último segundo, direto na tábua, após o tempo de descanso da proteína.
Simule a sensação de fumaça na finalização: a ausência da fumaça é o grande desafio desse versão de churrasco, mas os ingredientes entram para resolver.
Para carnes assadas ao natural, a recomendação é finalizar os cortes na tábua usando sal de parrilla temperado com alho frito, pois a tosta do alho engana o paladar e substitui a sensação de defumação.
Outra opção é usar cristais crocantes de flor de sal com um bom chimichurri fresco para equilibrar a gordura.
*Com informações da assessoria de imprensa